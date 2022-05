Kandi: un homme gardé à vue pour détournement de plusieurs millions

Un homme est interpellé et gardé à vue dans la Commune de Kandi pour abus de confiance. Le mis en cause est un revendeur. Il est accusé de détournement de plus de dix millions de francs cfa.

Un revendeur du village de sonson, dans la Commune de Kandi est dans les liens de la police Républicaine. Il a été interpellé dans un dossier d’abus de confiance dans l’exercice de sa profession.

Selon les informations de Daabaaru, le mis en cause est interpellé et gardé à vue pour détournement d’une somme de 10 281 000 de Francs Cfa. Agé de 33 ans, il sera présenté les jours à venir au procureur de la République qui décidera de l’orientation à donner à son dossier.