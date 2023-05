Juventus en tant qu’un des clubs de football les plus réussis dans le monde de nos jours

Le club, connu aujourd’hui sous le nom de Juve, joue en Série A en Italie et est considéré comme un des plus forts et les plus titrés. Actuellement, le service fiable 1xBet offre paris sportif en RDC sur tous les matchs de football auxquels ce club italien professionnel prend part.

Il pourrait être intéressant d'apprendre que la Juventus a été fondée en 1897 et donc c'est une des équipes les plus anciennes en Italie. Le club dispose aussi du coefficient le plus élevé pendant 7 saisons de l'UEFA depuis 1979.

Qu’est-ce qu’il est intéressant de savoir à propos de l’évolution de l’équipe

Au début, l'équipe Juventus se composait d'étudiants de Torinese. Le maillot domicile de ce club est à rayures noires et blanches – il a été établi en 1903.

Premièrement, le club Juventus a été considéré comme le club d'athlétisme. Le club en question était géré dès le début par la famille industrielle Agnelli ce qui lui a permis de devenir l'un des clubs sportifs professionnels dans le pays.

Les trophées essentiels du club Juventus

Le plus grand nombre de titres de champion a été remporté par la Juventus au cours du Championnat d'Italie de football connu sous le nom de la Série A. Pour la première fois, cela s'est passé en 1905. Au total, Juventus est devenue vainqueur de ce Championnat italien plus de 35 fois.

Parmi les autres honneurs qui ont gagnés par l’équipe de foot italienne nommée, il faut indiquer les suivants:

la Coupe d’Italie qui a été remportée par la Juventus en 1937-38 pour la première fois;

la Supercoupe italienne qui a été gagnée par le club en question en 1995 pour la première fois;

la Coupe UEFA qui a été remportée par la Juventus en 1976-77 pour la première fois.

Ce club est aussi vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 1985 pour la première fois et de la Coupe d'Europe en 1984-85 pour la première fois.