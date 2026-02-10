Justice: le commissaire Delcoz Kindjanhoundé évoque le respect de « l’âme des morts » pour justifier sa déclaration contre Talon

Le commissaire de police Bignon Delcoz Kindjanhoundé a comparu ce lundi 09 février 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Il est poursuivi pour incitation à la haine et à la rébellion, ainsi que pour détention illégale d’armes à feu, à la suite de la diffusion d’une vidéo jugée controversée, publiée au lendemain de la tentative de coup d’État du 07 décembre 2025.

À la barre, le prévenu a plaidé non coupable.

Interrogé sur les motivations de cette publication, le commissaire a indiqué avoir voulu lancer un appel à une « révolution démocratique », affirmant avoir agi en tant que citoyen et non en sa qualité de policier.

Le président de céans l’a alors questionné sur la pertinence d’un tel message, tenu face caméra et en tenue, par un officier de police. Le mis en cause a répondu par l’affirmative.

Pour justifier sa démarche, le prévenu a évoqué le respect de « l’âme des morts », expliquant avoir été déployé dans le nord du Bénin fin 2023 dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, où plusieurs militaires ont perdu la vie.

Il a également soutenu avoir tenté, sans succès selon lui, d’alerter sa hiérarchie à travers plusieurs notes restées sans suite.

Au terme des échanges, le président de la Cour a invité le prévenu à réserver le reste de ses explications pour la prochaine audience.

