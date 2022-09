« Jusqu’à ce jour, la certitude est que l’UP le Renouveau demeure le plus grand parti du Bénin », Christelle Houndonougbo

Le président du parti union progressiste le renouveau, le professeur Joseph Djogbénou a clôturé la semaine écoulée, une tournée de remobilisation des militants. Cette tournée, indique Christelle Houndonougbo a définitivement confirmé que ce parti demeure le plus grand sur l’échiquier politique.

La directrice de l’administration du parti union progressiste, le Renouveau, Christelle Houndonougbo est revenue ce dimanche sur la récente tournée de prise de contact effectuée par le professeur Joseph Djogbénou, président du parti union progressiste, le renouveau. C’était au cours de l’émission « dimanche Politique » de la chaine de télévision privée « E-Télé ».

La responsable de la direction administrative du parti a profité de la tribune pour faire comprendre que cette tournée de prise de contact n’a rien à voir avec la précampagne. Pour Christelle Houndonougbo, il est de la prérogative constitutionnelle d’un parti politique d’animer la vie politique du pays. Selon donc elle, c’est un devoir pour des responsables de parti politique d’échanger avec les militants et d’opiner sur l’actualité.

« Les moments où les partis politiques prennent un peu de pause, c’est la même opinion qui pense et réclame que le parti ne joue pas son rôle », a -t-elle indiqué. A la croire , la tournée politique de certaines personnalités du parti union progressiste le renouveau a toujours été dans l’animation de la vie politique conférée par les textes de la République.

L’UPR avait besoin de remobiliser les membres pour s’assurer qu’il demeure le 1er parti politique

Le 08 janvier 2023, le Bénin sera aux urnes pour élire ses représentants à l’assemblée nationale. Dans les perspectives de cette compétition, il était nécessaire pour le parti , précise la directrice administrative, de remobiliser ses militants. C’est ce qui selon elle a justifié la tournée du président du parti.

Cette tournée, a-t-elle précisé a permis au parti de se rendre compte qu’il demeure encore sur l’échiquier politique, la première force politique du pays. La confirmation sera faite à la croire au soir du 23 Janvier 2023.

« Le baromètre, ce sont les élections, les résultats que nous avons eu dans notre pays entre-temps , les résultats des élections communales de 2020 et l’occupation sont des éléments qui permettent de dire si oui ou non un parti politique est national et qu’un autre est la plus grande formation politique du Bénin », indique-t-elle.

Selon Christelle Houndonougbo, il n’y a l’ombre d’aucun doute qu’à la date d’aujourd’hui, le parti Union Progressiste, le Renouveau demeure le plus grand parti du Bénin.