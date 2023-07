- Publicité-

Le Réseau Lumignon, spécialisé dans la fourniture d’engins de chantier, devient disponible au Bénin et se présente comme un partenaire stratégique privé pour soutenir la vision de développement du gouvernement du président Patrice Talon. Découvrez comment le programme Lumignon Financial Équipement (LFE) facilite l’acquisition d’équipements de qualité en offrant offre un préfinancement allant jusqu’à 95% de l’achat d’équipements essentiels et avec des modalités de remboursement flexibles.

Le Réseau Lumignon est désormais accessible aux opérateurs béninois des secteurs du BTP, des mines et carrières, qui rencontrent souvent des difficultés pour acquérir des engins professionnels de qualité. En tant que partenaire fiable, le Réseau Lumignon se positionne pour accompagner la vision du gouvernement du président Patrice Talon en matière de développement du secteur du BTP, des infrastructures, de l’industrie et de la mécanisation de l’agriculture, soutenant ainsi le Programme d’Actions du Gouvernement.

Jusqu’à 95% de préfinancement sur l’acquisition d’engins BTP grâce au Réseau Lumignon

Avec son programme phare, Lumignon Financial Équipement (LFE), le Réseau Lumignon offre un préfinancement allant jusqu’à 95% de l’achat d’équipements essentiels, tels que les camions de chantier, les engins de terrassement et les énergies renouvelables. Les modalités de remboursement sont flexibles, échelonnées sur plusieurs mois, ce qui facilite l’acquisition pour les acteurs du BTP, des mines, des carrières et de l’agriculture. De plus, les matériels livrés sont accompagnés d’une garantie d’usine allant jusqu’à 13 mois, assurant ainsi la satisfaction des clients.

Le Réseau Lumignon propose une gamme d’engins de terrassement de qualité, tels que la pelle hydraulique, la chargeuse sur pneus, le tractopelle, le compacteur et la niveleuse. Pour les équipements énergies renouvelables, les clients peuvent trouver des batteries, des éoliennes, des panneaux solaires et des convertisseurs de haute qualité. Les opérateurs du BTP, des mines et carrières qui souhaitent renouveler leurs parcs d’engins peuvent compter sur le Réseau Lumignon pour assurer le transport, le transit, la manutention et la livraison jusqu’à leur destination.

Il est essentiel de noter que la société Lumignon Sarl est la distributrice exclusive au Bénin et au Burkina Faso de LOVOL MACHINERY CONSTRUCTION CO., LTD, un fabricant chinois de machines de construction appartenant au géant mondial Weichai. Ce partenariat garantit des équipements de qualité et une expertise avérée dans le domaine. Le réseau est est situé à Dodji 01 BP 2677, Porto-Novo, Rép. du Bénin au Téléphone : +229 90 20 20 75 – Email : contact@lumignonsarl.com Site web : www.lumignonsarl.com