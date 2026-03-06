Julien Lieb de retour après sa frayeur médicale

Le divertissement « Danse avec les stars » revient sur TF1 ce vendredi 6 mars 2026, avec un nouveau prime placé sous le signe des partenaires mystères et le retour attendu de Julien Lieb après une frayeur médicale qui l’avait contraint à déclarer forfait le 20 février.

Le divertissement « Danse avec les stars » revient sur TF1 ce vendredi 6 mars 2026, avec un nouveau prime placé sous le signe des partenaires mystères et le retour attendu de Julien Lieb après une frayeur médicale qui l’avait contraint à déclarer forfait le 20 février.

Après une semaine d’interruption durant laquelle la case a été consacrée aux Restos du Cœur, l’animateur Camille Combal remonte sur le parquet pour présenter une émission où chaque célébrité devra danser une partie de sa chorégraphie avec un invité dont l’identité sera révélée au moment de son entrée sur la piste. Le dispositif promet des révélations et des moments de surprise pour les téléspectateurs de TF1.

Parmi les participants, Julien Lieb — ancien candidat de la Star Academy — fait son retour après avoir manqué un prime en raison d’une blessure musculaire sérieuse. Présenté comme forfait pour l’émission du 20 février, il avait été contraint d’arrêter sur avis médical.

Publicité

Retour après une alerte médicale : traitement, joker et conséquences sportives

Sur le plateau aux côtés de Camille Combal, Julien Lieb a expliqué que son problème de santé avait été plus préoccupant qu’initialement pensé et qu’il avait failli nécessiter une intervention chirurgicale. Il a toutefois précisé qu’il se sentait aujourd’hui rétabli à environ 90 % et capable de reprendre la compétition.

Le règlement du concours prévoit la possibilité pour un participant d’utiliser un joker médical : une absence autorisée pour un prime motivée par un problème de santé, utilisable une seule fois. Si le candidat ne revient pas pour l’émission suivante, il est alors éliminé automatiquement. Julien Lieb a bénéficié de cette disposition et a ainsi pu reprendre sa place dans la compétition sans être sorti du jeu.

Dans un entretien accordé au Parisien, le chanteur a décrit le déroulé des faits : de retour d’un concert à Lyon, il ressentait déjà une douleur qu’il a fait contrôler immédiatement par le médecin de l’émission. Le professionnel a recommandé l’arrêt de l’effort pour éviter une aggravation. Finalement, le mal a été pris en charge médicalement.

Publicité

Contrairement à une blessure classique du dos liée au mouvement, le traitement mis en place a été médicamenteux. Selon le candidat, la pathologie a été traitée aux antibiotiques, ce qui a permis d’éviter une opération et de maintenir sa présence dans le concours. Le médecin a estimé que la situation n’était pas dangereuse et restait relativement bénigne, même si la possibilité d’une récidive ne peut être totalement exclue.