Julien Lepers accusé d’escroquerie, il assume son rôle de parrain dans une opération légale

Depuis plus de vingt ans, une opération promotionnelle utilisant l’image de Julien Lepers suscite la controverse en France. L’ancien présentateur emblématique de l’émission « Questions pour un champion » prête son nom et sa signature à des courriers incitant les destinataires à s’abonner à une loterie suisse payante, appelée Easy Millions. Cette démarche, dénoncée par de nombreux plaignants comme une escroquerie, fait aujourd’hui l’objet de près de 400 signalements recensés par des plateformes dédiées, notamment Signal Arnaques. Julien Lepers, pour sa part, affirme assumer pleinement ce partenariat, qu’il décrit comme parfaitement légal.

Les lettres envoyées portent la photo et la signature de l’animateur, et proposent aux destinataires de remporter une rente mensuelle de 3 333,33 euros pendant 25 ans. Pour vérifier cette offre, les personnes sont invitées à appeler un numéro vert. À l’issue de cet appel, il leur est proposé un abonnement mensuel d’environ 54 euros pour participer à un tirage groupé de l’Euromillions via Easy Millions. Ce système, en place depuis 2004, a généré de nombreuses critiques, certains qualifiant la campagne de trompeuse en raison du rôle central joué par l’image de l’animateur pour susciter la confiance.

Des milliers de courriers, des centaines de victimes

Le fonctionnement de cette opération de promotion est particulièrement rodé. Chaque mois, StarData, une agence de marketing dirigée par Emmanuel Lecoq, se charge d’envoyer plusieurs milliers de courriers aux foyers français, arborant la popularité de Julien Lepers pour vanter un « gain potentiel ». Malgré la tentation apparente, le dispositif incite principalement à l’achat d’un abonnement payant, condition sine qua non pour prétendre à des chances de gains. Ces inscriptions sont souvent conclues lors d’appels téléphoniques au contenu confus, qui ne laissent pas clairement entendre aux abonnés qu’ils s’engagent à un prélèvement récurrent.

Parmi les plaintes recueillies, un retraité de 63 ans témoigne : « Il m’inspire confiance. Je me suis dit que c’est du sérieux. » Il précise cependant avoir été déçu après avoir souscrit, estimant que la présence du nom et de la photo de Julien Lepers sur le courrier a considérablement influencé sa décision. Selon Jean-Baptiste Boisseau, cofondateur du site Signal Arnaques, le procédé repose sur une manipulation subtile. « Beaucoup de personnes pensent qu’on leur demande leurs coordonnées bancaires dans le cadre d’un versement de gains, alors qu’en réalité c’est pour débiter un abonnement mensuel. »

Ce système a engendré environ 388 signalements ces derniers mois, tous liés à ce type de démarche. Alors que bon nombre de destinataires affirment ne jamais avoir reçu les sommes promises, certains ont toutefois pu bénéficier de chèques que Julien Lepers a personnellement remis dans le cadre de cette campagne. Ces versements sont avancés par les organisateurs comme preuve de la légitimité de cette opération.

Julien Lepers persiste et signe

Face aux accusations croissantes, Julien Lepers maintient une position ferme. L’animateur déclare au Parisien : « Il n’y a aucune usurpation d’identité. J’assume à 100 % être le parrain car tout est légal. » Il affirme également que l’ensemble du dispositif a été vérifié à plusieurs reprises pour garantir sa conformité. Le montant exact des rémunérations perçues par Julien Lepers dans ce cadre n’a pas été dévoilé.

Interrogé, Emmanuel Lecoq confirme la longévité du partenariat avec Julien Lepers : « C’est moi qui envoie ce courrier depuis 22 ans. J’expédie plusieurs milliers de lettres chaque semaine. » Selon lui, la méthode repose sur la séduction des destinataires pour vendre un abonnement, qu’il s’agisse de vitamines, de produits de beauté ou de loterie. Il rejette les accusations de tromperie en estimant que les plaintes relèvent surtout de personnes déçues d’avoir perdu à la loterie.

Le modèle économique repose ainsi sur la commercialisation d’abonnements via une campagne marketing appuyée par l’image d’un animateur largement reconnu du public français. StarData, l’agence de marketing à l’origine des envois, continue d’exploiter cette stratégie depuis plus de deux décennies, malgré les critiques et les signalements en forte progression. Aucun élément nouveau n’a été communiqué à ce stade quant à d’éventuelles modifications ou suspensions de ce dispositif.