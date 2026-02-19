Julien Courbet annoncé mort d’un « infarctus massif »

Julien Courbet a démenti, jeudi 19 février 2026 sur ses comptes sociaux, une rumeur annonçant sa mort suite à un infarctus massif, une information erronée propagée par un article qui a rapidement circulé sur les réseaux. Sa prise de parole a suscité un flot de réactions mêlant ironie, incrédulité et plaisanteries, illustrant la rapidité de diffusion des fausses nouvelles en ligne.

Sur la plateforme X (anciennement Twitter), l’animateur a publié la mention : « C’est arrivé il y a quelques jours je tenais à vous l’annoncer aujourd’hui moi-même !« , en réponse à un article affirmant sa mort « à 60 ans d’un infarctus massif ». Le message a été perçu par de nombreux internautes comme une manière de couper court à la rumeur et de reprendre la main sur la narration autour de sa personne.

Les commentaires sous la publication témoignent de la tonalité générale prise par les usagers : sarcasme et autodérision dominent. Plusieurs messages cités en ligne se moquent ouvertement de la contradiction entre l’annonce et la présence active de l’animateur, avec des commentaires tels que « J’ai rarement vu un mort se porter aussi bien » ou « Toutes mes amitiés à vos proches et à vous-même« . D’autres publications reprennent la même veine ironique : « Bon rétablissement je suppose« , « Toutes mes condoléances à vous-même« , « Mourir est un manque de savoir-vivre« , ou encore « On envoie les fleurs où ?« .

Rumeurs de décès : réactions et précédents médiatiques

Le cas de Julien Courbet s’inscrit dans une série d’incidents similaires où des personnalités publiques se voient faussement déclarées décédées sur internet. Les réactions en ligne alternent entre moqueries et tentatives de vérification, tandis que la propagation d’une information non vérifiée montre la difficulté des publics à distinguer sources fiables et contenus fabriqués.

Parmi les exemples récents rappelés par la presse figure celui de Michel Sardou. Un reportage de la chaîne RMC Story, censé rendre hommage au chanteur pour ses 79 ans, a affiché par erreur au début d’une chronique un bandeau laissant entendre son décès. Le texte initial affichait « Sardou aurait eu 79 ans« , formule qui a été interprétée comme une annonce de mort.

La chaîne a ensuite modifié le bandeau pour indiquer : « C’est l’anniversaire de Sardou : 79 ans« . Dans les deux cas, la diffusion d’informations erronées — qu’elles prennent la forme d’articles trompeurs ou d’un bandeau télévisé maladroit — a provoqué des réactions virales et mis en lumière la nécessité pour les médias et les consommateurs d’information de vérifier les sources avant de relayer.