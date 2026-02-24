Julie: Mathieu déclare « très envie de faire l’amour avec elle » dans Mariés au premier regard

Mariés au premier regard saison 10 a débuté ce lundi 23 février 2026 sur M6 et le deuxième épisode est déjà accessible en avant‑première sur la plateforme M6+. Les abonnés y découvrent notamment que le premier mariage de la saison se concrétisera entre Mathieu et Julie , un couple pour lequel l’alchimie apparaît très rapidement, dès la séance photos et lors de la soirée qui suit la cérémonie.

Mariés au premier regard saison 10 a débuté ce lundi 23 février 2026 sur M6 et le deuxième épisode est déjà accessible en avant‑première sur la plateforme M6+. Les abonnés y découvrent notamment que le premier mariage de la saison se concrétisera entre Mathieu et Julie, un couple pour lequel l’alchimie apparaît très rapidement, dès la séance photos et lors de la soirée qui suit la cérémonie.

Diffusé partiellement lors du premier épisode, l’échange initial entre Julie et Mathieu s’était interrompu au moment où le rideau se levait. Sur M6+, le second épisode montre leur rencontre complète et confirme une connexion immédiate. Les deux candidats semblent à l’aise l’un avec l’autre dès leur premier contact, sans signes visibles de stress, ce qui conduit l’officiant à recevoir d’eux un « oui » partagé et à sceller le mariage devant leurs proches.

Au cours de la cérémonie et des premiers moments en couple, Mathieu marque des attentions qui plaisent à Julie, notamment un baiser posé sur le front qualifié par la mariée de « preuve de respect ». Mais la réception n’est pas exempte de tensions : les sœurs de Mathieu apparaissent distantes à la fin de la cérémonie, ce qui renforce l’appréhension de Julie face à un possible rejet. Le tournage montre ensuite une détente progressive entre les époux lors du shooting photo et de la soirée, où leur proximité s’accentue.

Publicité

Photos, confidences et autres binômes de la saison

Lors de la séance photo, la franchise et la proximité physique entre Julie et Mathieu se renforcent. Les candidats échangent des plaisanteries et des remarques de plus en plus familières — « Je t’ai déjà mis la main aux fesses », « je te sens derrière » — jusqu’à un premier baiser volé par Mathieu. Plus tard dans la soirée, il confie explicitement son désir envers sa nouvelle épouse : « J’ai très envie de faire l’amour avec elle ». Les frères et sœurs de Mathieu, interrogés, donnent finalement leur avis : à l’issue de leurs échanges, ils valident à l’unanimité le choix de leur frère, ce qui rassure notamment ce dernier, père d’une fillette d’un peu plus de deux ans.

Le deuxième épisode met également en lumière un autre binôme de la promotion : Laurent et Jenna, dont la compatibilité affichée est de 81%. Pour la première fois dans l’histoire du programme, deux candidats ne sont pas totalement étrangers l’un à l’autre. Les experts — Marie Tapernoux et Estelle Dossin — annoncent aux intéressés qu’il n’est pas impossible qu’ils se soient déjà croisés compte tenu de leurs modes de vie. Il ne s’agit pas d’une connaissance directe avérée, mais d’occasions potentielles de rencontres : proximité géographique, pratiques sportives au bord de la mer et participation à la scène du stand‑up.

Autre couple suivi dans cet épisode : Antonin et Laury. Laury fait essayer sa robe à des proches et surprend son meilleur ami Fabien, qui ignorait sa participation au programme. Antonin, quant à lui, décide d’annoncer son mariage à ses parents en se faisant accompagner d’une journaliste afin de répondre à leurs interrogations. Les parents, rassurés par les explications, acceptent initialement la démarche, mais ils ne pourront finalement pas être présents à la cérémonie en raison de la grave maladie de la grand‑mère d’Antonin.