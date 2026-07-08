Julie Depardieu : que devient son ex Laurent Korcia, célèbre virtuose du violon

Julie Depardieu fait récemment l’actualité pour ses confidences sur ses fils Billy et Alfred, qualifiés avec humour de « drogués à Arielle Dombasle », et l’attention se tourne aussi sur sa vie affective antérieure. Avant sa relation actuelle avec Philippe Katerine , elle a partagé près de huit années de sa vie avec le violoniste Laurent Korcia , figure reconnue de la musique classique française. Leur histoire, de 2001 à 2008, reste peu médiatisée mais marque une période importante du parcours privé de l’actrice.

Julie Depardieu et Philippe Katerine, rencontrés en 2010 sur le tournage de Je suis un no man’s land, forment aujourd’hui un couple discret et atypique du paysage artistique français. Parents de Billy et Alfred, ils gèrent une vie familiale à l’écart des excès médiatiques tout en poursuivant des carrières publiques distinctes : elle au cinéma et à la télévision, lui dans la musique et la création.

La relation entre Julie Depardieu et Laurent Korcia s’étend de 2001 à 2008. Si la séparation s’est déroulée dans la discrétion, le violoniste a favorisé par la suite le retrait des projecteurs people pour se concentrer sur sa carrière internationale, laissant la comédienne plus visible sur les écrans.

Un violoniste parmi les plus brillants de sa génération

Né à Paris en 1964, Laurent Korcia est considéré comme l’un des virtuoses du violon français depuis plusieurs décennies. Formé notamment auprès de Michèle Auclair, héritière de l’école de Jacques Thibaud et George Enesco, il s’est rapidement affirmé par un talent remarqué sur la scène internationale.

Son palmarès inclut des distinctions majeures évoquées dans sa carrière : le Concours Paganini, le Grand Prix Jacques-Thibaud et le Concours Zino Francescatti, récompenses qui lui ont ouvert les portes des grandes salles et d’orchestres prestigieux. Il a ainsi été invité par des formations en France, en Europe et au-delà, sous la direction de chefs comme Charles Dutoit, Emmanuel Krivine, Stéphane Denève ou Valery Gergiev.

Le répertoire de Laurent Korcia s’articule principalement autour d’œuvres du XIXe et du XXe siècle, avec des affinités pour des compositeurs tels que Bartók, Ysaÿe, Korngold et Tchaïkovski. Les critiques saluent régulièrement son approche personnelle : Le Monde parle d’« une liberté, une présence et une imagination » et Diapason décrit une signature musicale immédiatement reconnaissable.

Depuis 2000, il se produit sur le Stradivarius Zahn de 1719, un instrument prêté par le groupe LVMH, utilisé lors de récitals dans des festivals comme Verbier ou à des étapes internationales — Hong Kong, Rome, Saint-Pétersbourg — mentionnées dans sa trajectoire.

Sur le plan discographique, ses enregistrements ont reçu plusieurs distinctions, parmi lesquelles figurent le Diapason d’or, les ffff de Télérama et le Grand Prix du disque de l’Académie Charles-Cros. Parallèlement à ses activités de concertiste, il enseigne le violon à l’École Normale de Musique de Paris et conduit des master classes en Japon, en Corée du Sud, à Taïwan, en Russie et aux États-Unis, tout en explorant des passerelles entre classique et influences contemporaines comme le jazz.