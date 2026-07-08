Julian Bugier dans l’embarras à cause d’une promesse non tenue d’Anne-Elisabeth Lemoine

Julian Bugier s’est retrouvé au cœur d’un moment embarrassant lors de son passage sur le plateau de l’émission C à Vous, diffusée sur France 5 le mardi 7 juillet 2026. La source de ce quiproquo : une invitation pour un saut en parachute depuis un avion de la Patrouille de France, offerte six mois plus tôt à Anne-Élisabeth Lemoine, qui affirme ne jamais avoir reçu cette proposition. Une situation inattendue qui a crée une atmosphère mêlée d’humour et de surprise entre les deux journalistes du service public.

Invité de l’émission, le présentateur du journal télévisé de 13 Heures sur France 2 a été contraint de clarifier cette promesse restée sans suite. En janvier dernier, Julian Bugier avait en effet invité Anne-Élisabeth Lemoine à partager avec lui ce saut exceptionnel en l’air à l’occasion du 14 juillet. Mais selon « Babeth », surnom affectueux donné à l’animatrice, aucune suite ne lui a été donnée, ce qui a mis en lumière un malentendu similaire à celui que connaissent parfois les médias dans la gestion des invitations en coulisses.

Une invitation de Julian Bugier jamais reçue, selon Anne-Élisabeth Lemoine

Le 7 janvier 2026, lors d’un échange sur le plateau d’C à Vous, Julian Bugier avait formulé une proposition à Anne-Élisabeth Lemoine, qui avait laissé entendre vouloir vivre cette expérience unique. Il avait déclaré : « Vous me dites ce que vous voulez faire et je vous emmène. Je suis sûr que l’armée se verra ravie de vous accueillir ». À cette offre, l’animatrice avait répondu avec humour : « Je pensais être dans l’avion sans sauter ! »

Lors de l’émission du 7 juillet, un retournement de situation s’est produit. Julian Bugier a exposé en direct qu’aucune invitation formelle n’avait été transmise à Anne-Élisabeth Lemoine. Il a expliqué : « Il y a un grand malentendu. Tout à l’heure, en coulisses, Babeth m’a dit qu’elle n’avait jamais reçu d’invitation ». Cette dernière a confirmé, avec insistance, qu’elle n’avait jamais eu vent de cette proposition, allant jusqu’à dire : « Je le jure, les yeux dans les yeux ! »

Les échanges, ponctués d’autodérision et de rires, n’ont pas dégénéré. Julian Bugier a reconnu l’embarras tout en promettant, toujours en direct et « les yeux dans les yeux », qu’il la contacterait la prochaine fois pour éviter tout malentendu.

Le « super-héros du service public » bientôt sur les Champs-Élysées

Sur le plateau d’C à Vous, les membres de l’équipe ont qualifié Julian Bugier de « super-héros du service public », un surnom faisant écho à ses nombreuses apparitions sur les grandes cérémonies nationales diffusées par France Télévisions. Le journaliste, né le 22 novembre 1980 à Blois, présente le journal de 13 Heures sur France 2 depuis le 4 janvier 2021, avec une audience conséquente : sa première édition avait rassemblé plus de trois millions de téléspectateurs, correspondant à près de 21 % de parts de marché.

Depuis 2015, Julian Bugier est un visage familier des cérémonies marquantes telles que les commémorations du 8 mai, du 18 juin ou encore les hommages au Panthéon. Il officie pour la dixième fois à la présentation du défilé du 14 juillet à Paris, événement majeur inscrit dans le calendrier national. Ce rôle revêt une signification particulière pour lui, en lien avec l’histoire familiale qu’il porte :

« Mon grand-père a fait la guerre. Il a été fait prisonnier dès le début du conflit et est resté captif pendant toute l’Occupation, avant d’être libéré dans un camp allemand à la Libération. Il m’a souvent raconté son histoire », a-t-il confié sur le plateau, ajoutant : « Pour moi, le 14 juillet a toujours été un moment de communion nationale. J’y suis très attaché. Alors, quand on m’a proposé d’incarner cet événement, c’était une immense fierté ».

À l’occasion des commémorations à venir, Julian Bugier reprendra une fois de plus les commandes de la couverture du défilé, notamment en s’élevant dans les airs aux côtés de la Patrouille de France, pour filmer de près le traditionnel défilé aérien au-dessus de l’avenue des Champs-Élysées.