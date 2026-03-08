Julia Vignali présente ses nouvelles lunettes progressives

Julia Vignali , qui a fêté ses 50 ans en juillet dernier, entend aborder ce cap avec simplicité et franchise. À l’écran comme dans la presse, l’animatrice évoque sans détour les modifications liées à l’âge — récemment l’arrivée de lunettes progressives — et affirme une posture loin des standards de jeunesse et de perfection que la société continue d’imposer aux femmes.

Julia Vignali, qui a fêté ses 50 ans en juillet dernier, entend aborder ce cap avec simplicité et franchise. À l’écran comme dans la presse, l’animatrice évoque sans détour les modifications liées à l’âge — récemment l’arrivée de lunettes progressives — et affirme une posture loin des standards de jeunesse et de perfection que la société continue d’imposer aux femmes.

Entrée dans le paysage audiovisuel avec Les Maternelles sur France 5, Julia Vignali s’est fait connaître pour son approche bienveillante des sujets de parentalité. Son parcours professionnel l’a ensuite menée vers des projets variés, notamment sur M6 avec Le Meilleur Pâtissier, qui ont contribué à affiner son ton et sa présence à l’antenne.

En 2023, elle opère un tournant en quittant Télématin pour succéder à Sophie Davant à la présentation d’Affaire conclue sur France 2. Malgré la place importante de l’émission dans le quotidien des téléspectateurs, elle s’y installe progressivement en conservant l’esprit du programme et en y apportant sa spontanéité.

Publicité

Une approche publique et personnelle marquée par la sincérité

Sur le plateau d’Affaire conclue, Julia Vignali a récemment partagé un élément concret de son quotidien face aux téléspectateurs : « Ça fait quelques jours que j’ai des lunettes progressives parce que je ne vois plus grand-chose… C’est l’âge, et donc voilà, je vous présente mes nouvelles lunettes ! » Cette confidence a été accueillie avec tendresse et illustre la manière dont elle transforme des changements ordinaires en sujets accessibles.

Sa transparence ne se limite pas à ce détail visuel. Dans les colonnes de Gala, elle a détaillé ses routines pour concilier forme physique et bien-être : pratique régulière d’un tapis de marche à domicile, séances avec un coach mêlant barre au sol et boxe, et l’instauration d’un « rendez‑vous beauté ou bien‑être » quotidien qu’elle ne manque pas. Elle présente ces habitudes comme des éléments essentiels de son équilibre.

Sur le plan privé, Julia Vignali partage sa vie avec l’acteur Kad Merad. Invitée sur le canapé rouge de Vivement dimanche, elle a raconté leur rencontre et l’admiration qu’elle ressent pour des scènes culte du comédien, citant notamment un moment marquant du film Bienvenue chez les Ch’tis. Elle a qualifié Kad Merad de « grand comédien » en évoquant leur complicité avec humour.

Publicité