Julia Simon pousse un coup de gueule aux JO d’hiver 2026

Double championne olympique à Milan-Cortina, Julia Simon a répondu par les résultats et par la colère: après l’or obtenu avec le relais mixte puis le titre individuel décroché mercredi 11 février, la biathlète de 29 ans a demandé publiquement qu’on la laisse travailler, excédée par les rappels constants d’une affaire judiciaire ancienne.

Double championne olympique à Milan-Cortina, Julia Simon a répondu par les résultats et par la colère: après l’or obtenu avec le relais mixte puis le titre individuel décroché mercredi 11 février, la biathlète de 29 ans a demandé publiquement qu’on la laisse travailler, excédée par les rappels constants d’une affaire judiciaire ancienne.

Sur les pistes, Julia Simon a confirmé son rang de favorite pour la délégation française: d’abord victorieuse sur le relais mixte, elle a enchaîné avec la médaille d’or individuelle le 11 février, réalisant un doublé sportif salué par l’équipe de France. Déjà dix fois championne du monde, elle est désormais la biathlète française la plus titrée de l’histoire et, avec quatre titres mondiaux individuels, égale le total de Marie Dorin.

Hors des lignes de départ, une procédure la suit depuis l’automne 2023: Julia Simon avait été placée en garde à vue dans une affaire d’utilisation frauduleuse de carte bancaire, pour des achats en ligne réalisés avec les coordonnées d’une coéquipière, Justine Braisaz-Bouchet, et d’une kinésithérapeute de l’équipe de France. En octobre 2025, elle a été condamnée à trois mois de prison avec sursis et à une amende de 15 000 euros. Les faits concernaient des montants allant jusqu’à 2 400 euros ainsi que de petites sommes comprises entre 20 et 50 euros.

Publicité

La réaction de la championne : « Foutez-moi la paix »

Interrogée après son sacre individuel, Julia Simon n’a pas éludé la question judiciaire et a exprimé son exaspération à plusieurs reprises. « Maintenant ce que j’aimerais, c’est que l’on me foute la paix en toute honnêteté », a-t-elle déclaré, précisant avoir lu « des choses hier soir qui ne font pas plaisir ». Elle a assuré avoir prouvé sa place au plus haut niveau « aujourd’hui, et déjà avant ».

La biathlète a indiqué que, au sein de l’équipe, la page avait été tournée: « La page a été tournée au sein de l’équipe, on a parlé, on est là pour gagner des médailles, pour faire du biathlon et je pense qu’on l’a encore montré. Donc s’il vous plaît, que ce soit les médias ou les gens, arrêtez. » Ces propos traduisent la pression médiatique et publique qui, selon elle, accompagne encore ses performances.

En marge de sa carrière sportive, Julia Simon cultive une autre activité : la menuiserie. Titulaire d’un CAP obtenu dans l’Ain, elle a expliqué au Dauphiné être attirée depuis longtemps par le travail du bois, activité qu’elle avait mise entre parenthèses pour le ski. Le confinement lui a permis de reprendre cette pratique, réalisant des tabourets et des étagères et appréciant ce « moment calme où je pense à autre chose que le sport », a-t-elle déclaré.

Publicité