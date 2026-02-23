Julia Simon (29 ans) révèle sa passion pour le travail du bois

Julia Simon , l’une des figures majeures du biathlon français, a confirmé son statut aux Jeux olympiques d’hiver 2026 tout en traversant une affaire judiciaire et en révélant une passion peu connue pour le travail du bois. Entre médailles, condamnation pour fraude à la carte bancaire et projet professionnel original, le parcours de la native des Saisies mêle réussite sportive et épisodes personnels saillants.

Julia Simon, l’une des figures majeures du biathlon français, a confirmé son statut aux Jeux olympiques d’hiver 2026 tout en traversant une affaire judiciaire et en révélant une passion peu connue pour le travail du bois. Entre médailles, condamnation pour fraude à la carte bancaire et projet professionnel original, le parcours de la native des Saisies mêle réussite sportive et épisodes personnels saillants.

Formée au club des Les Saisies à Hauteluce (Savoie), Julia Simon s’est fait remarquer sur le circuit international dès la fin de la décennie 2010. Sa première victoire individuelle sur une étape de Coupe du monde remonte à Östersund en 2020, étape qui a lancé une progression rapide. En 2022, elle remporte le gros globe de cristal, distinction attribuée au meilleur biathlète sur une saison. En 2024, elle compte déjà quatre titres de championne du monde à son palmarès. Aux Jeux de 2026, elle a remporté deux titres olympiques, dont un en relais mixte et un en individuel, renforçant sa place parmi les meilleures françaises aux côtés de coéquipières comme Lou Jeanmonnot, héritières d’une génération marquée par des noms tels que Sandrine Bailly.

Parallèlement à sa carrière, Julia Simon a été impliquée dans une affaire d’escroquerie et de fraude à la carte bancaire dont les faits se situeraient entre la fin 2021 et la fin 2022. C’est sa coéquipière et amie de longue date, Justine Braisaz-Bouchet, qui a signalé la situation à la Fédération française de ski en 2022, puis déposé plainte en janvier 2023. Lors du procès, la biathlète a reconnu les faits. En octobre 2025, elle a été condamnée à trois mois de prison avec sursis et à une amende de 15 000 euros pour fraude à la carte bancaire. La procédure inclut également des poursuites portant sur des faits similaires dirigés envers la kinésithérapeute de l’équipe nationale. Un mois après la condamnation, la Fédération française de ski l’a suspendue pour six mois, dont cinq avec sursis. Selon le quotidien L’Équipe, malgré cet épisode disciplinaire et judiciaire, Julia Simon conserve une forte popularité auprès du public.

Un projet professionnel hors piste : le bois et l’ébénisterie

En marge de sa carrière sportive, Julia Simon a indiqué avoir passé un CAP menuiserie, une formation professionnelle qui prépare aux métiers du travail du bois. Cette mention, peu relayée jusqu’ici, témoigne d’un intérêt ancien pour le matériau et les gestes manuels. Interrogée par Sport.fr, elle a expliqué : “Je ne sais pas pourquoi, le bois m’a toujours attirée…” et ajouté : “J’ai toujours bien aimé faire des choses avec mes mains, c’est quelque chose qui ne s’explique pas.”