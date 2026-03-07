Julia Paredes répond aux critiques de Matthieu Delormeau sur les influenceurs

Sur le plateau de Tout beau, tout neuf cette semaine, une discussion sur la présence croissante d’influenceurs français à Dubaï a dégénéré en incident médiatique impliquant plusieurs personnalités. Les échanges ont abordé les motifs de l’expatriation — sécurité, fiscalité — et ont été marqués par des déclarations polémiques de Maeva Ghennam, suivies d’une vive réplique de Matthieu Delormeau et d’un face-à-face tendu avec Julia Paredes.

Sur le plateau de Tout beau, tout neuf cette semaine, une discussion sur la présence croissante d’influenceurs français à Dubaï a dégénéré en incident médiatique impliquant plusieurs personnalités. Les échanges ont abordé les motifs de l’expatriation — sécurité, fiscalité — et ont été marqués par des déclarations polémiques de Maeva Ghennam, suivies d’une vive réplique de Matthieu Delormeau et d’un face-à-face tendu avec Julia Paredes.

Lors de l’émission, Maeva Ghennam a déclaré avoir redouté pour sa sécurité en évoquant la menace d’un conflit, demandant un rapatriement en France: « Si jamais il y a une grande guerre, il faut partir. On est Français. La France, protégez-nous (…) J’ai crié comme une hystérique. On a trop bien vu les missile », a-t-elle affirmé, provoquant une réaction immédiate sur les réseaux sociaux.

Ces propos ont alimenté le débat sur la responsabilité des Français installés à l’étranger, et en particulier des influenceurs qui, selon certains chroniqueurs, profiteraient d’un cadre fiscal avantageux loin de l’hexagone. Sur le plateau de W9, Matthieu Delormeau a exprimé son hostilité aux Émirats arabes unis et formulé une critique générale: « La nationalité française, ça veut dire participer à la croissance d’un pays ou faire quelque chose pour lui. » Il a ensuite ajouté: « Une nationalité, ça n’est pas se barrer à l’étranger, ne pas payer d’impôts, ne rien faire et quand tout à coup la guerre éclate, se dire :’Ça me revient : en fait, je suis Français’. »

Clash public entre Matthieu Delormeau et Julia Paredes

Invitée sur le même plateau, Julia Paredes a contesté la généralisation visant les influenceurs à Dubaï, en rappelant que tous n’avaient pas les mêmes parcours ni les mêmes motivations. Matthieu Delormeau est resté sur sa position, l’accusant d’avoir quitté la France pour des raisons fiscales. Julia Paredes a répondu en évoquant ses invitations antérieures: « On est déjà venus sur ton plateau, tu étais bien content de recevoir des Dubaïotes », soulignant des liens professionnels passés.

La tension s’est poursuivie lorsque Delormeau a repris des éléments de son passé médiatique pour relativiser la notoriété actuelle de la jeune femme: « Pardon, à cette époque-là ma chérie, c’est moi qui vous lançais un petit peu. Vous aviez une chronique, vous n’étiez pas connus comme aujourd’hui, vous ne gagniez pas 300 000 euros par mois… S’il y en a un qui doit remercier l’autre ma chérie, ce n’est pas moi. »

Quelques jours après l’altercation diffusée en direct, Julia Paredes a publié une photo la montrant aux côtés de Matthieu Delormeau et de Benoît Dubois, qu’elle a accompagnée d’un message conciliant: « Oui un jour on était « copains » avant d’être qu’une influenceuse de Dubaï, tu me trouvais pourtant cool et sympa. Sans rancune #peaceandlove. »

