« Joyeuses noces de soie à nous Wakili Alafe », Tata Nahomi célèbre 12 ans de mariage

La célèbre animatrice Tata Nahomi et son époux, le journaliste-écrivain Alafé Wakili célèbrent une date spéciale ce mardi 11 octobre 2022. L’information a été rendue public par l’animatrice à travers une publication.

Le journaliste-écrivain Wakili Alafé est en couple avec la sulfureuse animatrice Tata Nahomi, de son vrai nom Nahomi Amoussou. Les deux tourtereaux célèbrent d’ailleurs leur douzième printemps de mariage ce mardi 11 octobre 2022.

En effet à travers un joli message publié sur sa page Facebook, la célèbre animatrice l’a dévoilé. « 11 octobre 2010 – 11 octobre 2022. Par la Grâce de Dieu, ça fait 12 ans aujourd’hui que nous sommes officiellement unis. Wakili Alafé. 12 ans de voyage, 12 ans de parcours ; 12 ans d’histoire. Joyeuses noces de soie à nous Wakili Alafe », a écrit Tata Nahomi.

A l’en croire, en plus d’être un bon mari, l’écrivain-journaliste est également un important partenaire d’affaire pour l’animatrice.

Pour rappel, il y a environ deux ans à travers un post, cette dernière avait révélé avoir pris une importante décision après son mariage avec Wakili Alafé. « Depuis Octobre 2019, mon entreprise Chic Event a fusionné avec celle de mon époux: Totem Communication. On nous a souvent dit d’éviter de gérer nos affaires en couple ou en famille. À force d’entendre ces préjugés, j’avais fini par y croire. Je me demandais si j’allais être à la hauteur de ce nouveau défi. Est-ce que travailler ainsi tous les jours avec mon époux, n’allait pas occasionner des incompréhensions, des disputes? »’, confiait l’animatrice vedette de l’émission de divertissement pour enfants, Wozo Vacances.

Elle avait continué en ajoutant : « J’avais oublié qu’un enfant de DIEU, née de nouveau par JÉSUS CHRIST, ne vit pas les mêmes histoires que tout le monde…Aujourd’hui, je suis heureuse et fière d’avoir El HADJ Wakili Alafé comme Boss à la maison et DG au boulot. Il est Intelligent, prévoyant, méthodique, perfectionniste… c’est un leader exceptionnel. Sauf qu’il est un peu rapide parfois. Il peut gérer plusieurs events en même temps pour Totem Communication, tout en éditant des articles de qualité pour le quotidien l’Intelligent d’Abidjan et Afriki Presse sans oublier de s’occuper de ses amis et de sa famille. »