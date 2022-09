Journées FIFA Septembre 2022: la liste de Latoundji avec le grand retour de Stéphane Sessegnon

Le sélectionneur des Ecureuils du Bénin, Moussa Latoundji, a dévoilé ce lundi sa liste des joueurs appelés pour les rencontres face à la Mauritanie et contre Madagascar en amical. Et le technicien local a convoqué 22 cadres dont Stéphane Sessegnon.

Nouveau pensionnaire de l’équipe malte de Sirens FC, Stéphane Sessegnon fait son retour en sélection nationale. L’ancien capitaine des Ecureuils du Bénin est appelé pour les rencontres amicales de la journée FIFA de septembre face à la Mauritanie et contre Madagascar. Le groupe affronte les Mourabitounes le 24 septembre et les Barea, trois jours plus tard. Deux matchs qui se joueront à Rabat au Maroc.

Dans ce groupe de 22 joueurs, on note également le retour de Cédric Hountondji, absent lors des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024). Les pépites d’Amiens SC, Ange Josué Chibozo, et de Coton FC, Salim Bawa, sont également convoqués.

Sèchement battu lors des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 reportée à 2024, par le Sénégal (3-1) et le Mozambique (1-0), le Bénin est dernier de la poule L avec zéro point. Ces deux matchs amicaux devraient permettre à Moussa Latoundji, critiqué pour ses choix, de dégotter une équipe capable de battre le Rwanda lors de la double confrontation, comptant pour la 3è et 4è journées de ces phases qualificatives.

La liste des Ecureuils du Bénin face à la Mauritanie et contre Madagascar:

ALLAGBE KASSIFA O. Saturnin

FAROU MOUSSA Loukman

OBASSA Adebiyi Marcel Serges

ASSOGBA Youssouf

CHAONA Chamouss Dine

GBEMAÏTO Florentin Sègla

HOUNTONDJI Cédric

KIKI David

ROCHE Yohan

TIJANI Mohamed

VERDON Olivier

ADEOTI Jordan

BAWA Salim

AHLINVI Mattéo

D’ALMEIDA Sessi

OLAÏTAN Junior

SESSEGNON Stéphane

AGUEMON Yannick

AKIYOOLA Samson

CHIBOZO Ange Josué

DOSSOU Jodel

SOUKOU Cebio

TOSIN Aiyegun