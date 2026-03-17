Journées FIFA mars 2026: la liste du Bénin face à la Palestine et la Guinée

Le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr, a convoqué 25 joueurs pour les amicaux de mars face à la Palestine et à la Guinée, avec l’ambition de peaufiner son groupe.

En prélude à la Journée FIFA de mars 2026 qui démarre la semaine prochaine, Gernot Rohr a dévoilé une liste de 25 joueurs. Les Guépards affronteront la Palestine le 27 mars puis la Guinée le 31 mars, deux rencontres programmées au Maroc et destinées à affiner les réglages collectifs.

Dans cette sélection, le technicien franco-allemand a opté pour un équilibre entre cadres expérimentés et jeunes éléments en pleine progression. En attaque, le capitaine Steve Mounié reste une pièce maîtresse, tandis que des profils prometteurs comme Junior Olaïtan continuent de gagner en importance au sein du groupe.

Le secteur défensif s’appuie notamment sur des joueurs aguerris évoluant en Europe, à l’image d’Olivier Verdon, alors que le milieu de terrain se distingue par sa diversité de profils, mêlant impact physique et créativité. Ces deux matches amicaux représentent une étape clé dans la préparation des prochaines échéances officielles. À travers cette revue d’effectif, Gernot Rohr entend consolider les automatismes et installer une dynamique positive.



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Liste des 25 joueurs convoqués

​Gardiens

​DANDJINOU Marcel (Kruger United FC, Afrique du Sud)

​ALLAGBE KASSIFA Saturnin (FC Chauray, France)

​OBASSA Serge (Remo Stars, Nigéria)

​Défenseurs

​ATTIDJIKOU Samadou (Smouha SC, Egypte)

​AZONGNITODE Charlemagne (FC TPS Turku Oy, Finlande)

​FASSINOU Rodrigue (Coton FC, Bénin)

​MOUMINI Rachid (Sumqait FK, Azerbaïdjan)

​OUOROU Tamimou (Botev Vratsa, Bulgarie)

​ROCHE Yohan (ACS Petrolul, Roumanie)

​TIJANI Mohamed (Yverdon-Sport FC, Suisse)

​VERDON Olivier (Ludogorets PFK, Bulgarie)

​Milieux

​AHLINVI Mattéo (Arsenal Tula, Russie)

​AHOUDO Gislain (Al Arabi SC, Arabie Saoudite)

​DOKOU Dodo (Leixoes SC, Portugal)

​HASSANE Imourane (Grasshopper Club Zürich, Suisse)

​KOSSI Rodrigue (HUS Agadir, Maroc)

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