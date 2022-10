Journée internationale des filles: Le Bénin à la pointe pour l’éducation des filles

En prélude à la célébration de la Journée internationale des Filles (JIFi) 2022, la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé a fait le bilan des actions menées par le Gouvernement pour la promotion des droits des filles au Bénin.

Au Bénin, en Afrique et dans le monde entier, les filles sont victimes d’inégalités de tous ordres, de maltraitance, d’exploitation. C’est pour restaurer l’égalité entre garçon et fille que plusieurs investissements ont été réalisés par le Gouvernement du Bénin au cours des cinq dernières années. Selon la ministre des affaires sociales, Véronique Tognifodé, le Gouvernement Béninois a pris des résolutions fermes et introduit des réformes pouvant assurer “une protection totale aux filles et leur permettre d’éclore leur potentiel essentiel au développement du Bénin”.

Des avancées en matière de protection des filles

Dans son communiqué, la ministre s’est référée au message d’Antonio Guterres, Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies, à l’occasion de cette édition de la JIFi intitulée « Notre temps est venu. Nos droits, Notre avenir ». Pour lui, « Investir dans les filles, c’est investir notre avenir commun ».



Pour Véronique Tognifodé, en un an le Bénin a considérablement enregistré des avancées et succès notables en matière de protection des filles, de leur droit à la santé sexuelle et de la reproduction, ainsi que de leur maintien dans le système éducatif et d’apprentissage.

Elle évoque la promulgation de la loi du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions à raison des sexes des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Ainsi, les relations amoureuses entre un enseignant et son apprenante sont formellement interdites dans le but de maintenir les filles à l’école. Pour ce qui concerne la santé sexuelle et la reproduction en République du Bénin, l’avortement est désormais encadré et les filles protégées contre les conséquences de l’avortement clandestin. Désormais, le patronyme peut être transmis par la fille.

Des investissements pour la scolarisation des filles

En plus des lois qui protègent la jeune fille au Bénin, la ministre ajoute que le Gouvernement déploie de gros investissements pour la scolarisation des filles et leur maintien à l’école. Une deuxième chance est offerte à celles qui sont déscolarisées afin d’assurer leur autonomisation professionnelle.

“En plus, des mesures d’exonération des frais de scolarisation des filles, le Gouvernement par le biais du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance, déploie le projet de l’Autonomisation des Femmes et du Dividende Démographique (SWEDD) qui assure l’offre gratuite de kits scolaires à de milliers de filles issues des ménages pauvres depuis 3 ans, la formation et l’offre gratuite de kits d’installation à 5460 filles déscolarisées et l’insertion professionnelle de 1200 filles diplômées sans emplois sur le territoire national”, a expliqué Véronique Tognifodé.

Le Bénin célèbre officiellement la Journée internationale des Filles (JIFi) 2022 le mercredi 12 octobre 2022 à Ouidah.