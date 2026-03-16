Journée FIFA mars 2026: Endrick rappelé, Neymar toujours absent, la liste du Brésil face à la France et la Croatie

À trois mois de la Coupe du monde de la FIFA 2026, Carlo Ancelotti a dévoilé sa liste pour les matches amicaux face à la France et à la Croatie. Le sélectionneur du Brésil a notamment rappelé le jeune Endrick, tout en laissant encore de côté Neymar.

À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, Carlo Ancelotti affine les derniers contours de son groupe. Le sélectionneur du Brésil a dévoilé une liste élargie pour les rencontres amicales prévues contre la France (26 mars) et la Croatie (1er avril), deux tests de prestige avant le rendez-vous mondial.

Pour ces ultimes réglages, l’entraîneur italien doit composer avec plusieurs absences notables. Victime d’une rupture des ligaments croisés, Rodrygo est forfait pour le Mondial et ne figure évidemment pas dans cette sélection. D’autres cadres comme Bruno Guimarães, Éder Militão, Vanderson ou encore Estêvão Willian manquent également à l’appel pour ce rassemblement.

La principale nouveauté concerne le retour d’Endrick. L’attaquant de 19 ans, actuellement en grande forme avec l’Olympique Lyonnais, retrouve la Seleção après des prestations convaincantes en club. Autre fait marquant, la première convocation d’Igor Thiago, très efficace cette saison avec Brentford FC. En revanche, Neymar n’a pas été retenu malgré un retour progressif à la compétition avec Santos FC. Autour des cadres comme Vinícius Júnior, Marquinhos, Raphinha ou Casemiro, le Brésil espère désormais afficher un visage convaincant lors de ces deux affiches de prestige, dernières répétitions avant le grand rendez-vous planétaire.

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La liste complète du Brésil

Gardiens

Alisson (Liverpool)

Bento (Al Nassr)

Ederson (Fenerbahçe)

Défenseurs

Danilo (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Alex Sandro (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibanez (Al-Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Wesley (AS Roma)

Marquinhos (PSG)

Milieux de terrain

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Andrey Santos (Chelsea)

Danilo (Botafogo)

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Al-Ittihad)

Gabriel Sara (Galatasaray)

Attaquants

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Endrick (Olympique Lyonnais)

Igor Thiago (Brentford)

Luiz Henrique (Zenit)

João Pedro (Chelsea)

Rayan (Bournemouth)

Matheus Cunha (Manchester United)

Raphinha (FC Barcelone)

Vinícius Júnior (Real Madrid)