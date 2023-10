Journée FIFA: l’Algérie accroche l’Egypte aux Emirats arabes unis

-Publicité-

Le derby maghrébin entre l’Algérie et l’Egypte a accouché d’un match nul, avec les deux équipes qui se sont quittées sur un score de parité (1-1) ce lundi en amical, au Stade Hazza Bin Zayed d’Al Ain, aux Émirats arabes unis.

La trêve internationale d’octobre se poursuivait ce lundi avec un choc entre l’Algérie et l’Egypte. Un test grandeur nature pour deux équipes qui lancent dans un mois les phases qualificatives de la Coupe du monde 2026. Et à l’arrivée, les deux équipes se sont séparées sur un score de parité (1-1).

Les Algériens ont démarré en trombe, mais les Pharaons ont riposté avec plusieurs tirs lointains qui ont mis à l’épreuve Anthony Mandrea. L’un des moments clés du match est survenu lorsque Mohamed Hany a été expulsé pour un pied trop haut, effleurant le visage d’Ahmed Touba (26e). Réduits à dix, les hommes de Rui Vitoria n’ont pas renoncé, et il aura fallu un sauvetage de Ramy Bensebaïni, impérial en première période, pour que Mostafa Mohamed n’ouvre pas le score pour les Egyptiens dans le temps additionnel de la première période (45+1e).

Au retour des vestiaires, les Guerriers du Désert ont cru marquer grâce à une tête de Farès Chaïbi sur un centre parfait de Youcef Atal, mais l’ancien joueur de Toulouse a été signalé en position de hors-jeu (48e). Finalement, un peu après l’heure de jeu, ce sont les coéquipiers de Mohamed Salah qui ont ouvert le score grâce à un coup de pied arrêté, conclu par Hamdi Fathi (1-0, 61e). Malgré la persévérance de Farès Chaïbi et plusieurs offensives inspirées, les Fennecs n’ont pas réussi à égaliser dans le temps réglementaire.

Cependant, Islam Slimani, entré en jeu plus tôt, a réussi à remettre les deux équipes à égalité au début du temps additionnel (1-1, 90+2e) grâce à une superbe tête qui a franchi la ligne de but de quelques centimètres. Ce match nul a été riche en enseignements et a montré que l’Égypte et l’Algérie se préparent activement pour la prochaine CAN, bien que des ajustements restent à faire des deux côtés.