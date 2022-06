Josey : le « vrai père » de son 2e enfant sort enfin de son mutisme et se dévoile

Depuis la naissance du deuxième enfant de la chanteuse ivoirienne Josey, les internautes veulent à tout prix connaître le géniteur de celui-ci. Du coup, les commentaires vont dans tous les sens, suspectant Serey Die d’être le père. Pour alors siffler la fin de la récréation, le vrai père s’est révélé à travers une vidéo, abondamment relayée sur la toile.

Le deuxième accouchement de la diva de la musique ivoirienne, Josée Priscille Gnakrou, connue plus sous le pseudonyme professionnel Josey continue de faire couler d’encre et de salive sur la toile. Curieux de connaitre le père du deuxième né de la chanteuse, les internautes et les ivoiriens font des spéculations. D’autres sont même allés loin en collant la paternité de l’enfant à l’international Serey Die, le géniteur de Schama, le premier enfant de Josey.

Dans cette foulée, un homme est sorti de l’ombre pour revendiquer son droit de paternité sur l’enfant. A l’en croire, l’enfant qui vient de naître est de lui et par extension Josey, sa femme. Dans la vidéo devenue virale sur la toile, il a laissé entendre qu’il ira jusqu’au bout de cette histoire.

« Je suis monsieur NKE le mari de Josey », a-t-il laissé entendre avant d’ajouter « Vous dites que Josey a accouché, c’est pour Serey Die. Là, je suis désolé. C’est archifaux. Parce qu’en réalité Josey et moi, on a trop souffert à Soubré ensemble. Aujourd’hui, nous vivons ensemble. Je suis de l’autre côté et elle est à Angré » a-t-il souligné.

Pour ce dernier, ces spéculations sont à mettre sous le compte de la recherche de buzz. « Et quand elle accouche, pour chercher un buzz vous dites que l’enfant est de Serey Die. Serey Die même a des comptes à me rendre » a laissé » entendre NKE.

Pour conclure, l’homme a affirmé que tous ceux qui désirent voir son couple voler en éclat, ont échoué. « Vous voulez gâter notre foyer. Je pense que ça ne va pas marcher. Josey vient d’accoucher. C’est mon épouse. C’est moi qui ai tout fait. C’est ma femme. Affaire à suivre! » a-t-il conclu.

Par ailleurs, en commentaire à la vidéo, le footballeur international Serey Die, a félicité ce dernier. « Mon vieux merci, tu as enfin décidé d’assumer votre relation. Félicitations », a écrit l’international.