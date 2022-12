Josey : la diva ivoirienne reçue par la ministre Kaba Nialé dans le cadre de son concert

Après la Première Dame Dominique Ouattara, Josey a été reçue en audience par la ministre du Plan et du développement, Kaba Nialé ce lundi 12 décembre 2022. L’information a été rendue publique par la Ministre sur ses différents canaux sociaux.

Josey, la compagne de l’international ivoirien Serey Die, sera à nouveau en concert le samedi 17 décembre 2022, au Sofitel hôtel ivoire de Cocody, après la réussite de son dernier concert. A en croire Josée Priscille Gnakrou, connue plus sous le pseudonyme professionnel Josey, cette édition est placée sous le signe de la reconnaissance. « J’ai hâte qu’on puisse partager cette expérience encore une fois ensemble. Belle expérience dernière, je suis sûre qu’elle le sera encore. Chez nous les chrétiens, on dit : la gloire de la première sera plus grande que la deuxième. C’est sur ces mots que je me base pour dire que le concert sera extraordinaire. Mon challenge, ce n’est pas de remplir la salle mais de livrer un spectacle inédit, exceptionnel », a-t-elle déclaré.

En prélude donc à ce concert qui sera inédit, la chanteuse a été reçue par la ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé ce lundi 12 décembre 2022. « J’ai profité de cette occasion pour encourager et féliciter Gnakrou Josée Priscille (son nom à l’état civil) que j’admire particulièrement pour la qualité de son travail. Rendez-vous le 17 décembre 2022 », a écrit la ministre sur sa page Facebook.

Pour rappel, Josey et son prince charmant Serey Die avaient déjà été reçus par la Première Dame Ivoirienne Dominique Ouattara à son cabinet le mardi 06 décembre 2022, toujours dans le cadre de son concert.