Josey: la chanteuse pleure à chaudes larmes dans le miroir de la Vérité (vidéo)

Avec la chanteuse ivoirienne Josey, l’émotion était à son comble sur l’émission Wam de Willy Dumbo ce lundi 28 novembre 2022. Dans la rubrique « le miroir de la vérité », la compagne de Serey Dié s’est effondrée pendant qu’elle était sur le point de se regarder dans le miroir pour dire ses vérités à son vis-à-vis (elle même).

Jugée et condamnés sur les réseaux sociaux en raison de ses choix notamment son histoire d’amour avec l’ancien capitaine des éléphants de la Côte d’Ivoire Serey Die, la chanteuse Josey a vidé son cœur ce lundi dans l’émission Wam.

Après son intervention sur son concert du 17 décembre, l’interprète du titre « Espoir » a été invitée à parler à son ombre dans « Le miroir de la vérité ». Mais visiblement, l’exercice a été très difficile pour l’artiste. « Le message que j’ai à lui (son ombre dans le miroir Ndlr) adresser c’est que (elle s’arrête un moment, ses yeux imbibés de larmes et sa gorge remplie)« . « Est-ce que je peux avoir un mouchoir SVP?« , a-t-elle souhaité.

Ne pouvant plus se retenir, la chanteuse s’est effondrée et pleure à chaudes larmes pendant quelques secondes avant de reprendre ses esprits. (Elle essuie ses larmes puis continue). « Tu es forte, tu es forte, Dieu t’a donné … Dieu t’a donné quelque chose que … , peu importe ce que les gens vont penser de toi, ou dire de toi, Dieu seul sait qui tu es réellement« , a-t-elle affirmé.

Réajuste ta couronne et puis avance

Toujours face au miroir, Josey s’est donné quelques conseils: « A partir d’aujourd’hui, arrête de regarder ce que les gens pensent de toi, regarde juste ce que Dieu pense de toi, c’est le plus important« .

A en croire Josey, pendant qu’elle était éprouvée, elle a pu compter sur des personnes qui étaient à ses côtés et prêtent à tout pour elle. C’est fort de cela qu’elle ne compte pas les décevoir. « Dans cette épreuve, tu as vu qui était prête pour toi, tu as vu qui n’était pas prêt, en fonction de cela, avance, marche, parce que des épreuves, il en aura toujours dans la vie, sinon tu ne saurais pas qui tu es et qui tu es prédestinée à devenir« , a-t-elle indiqué.

Dans son intervention, Josey a promis ne pas décevoir son pays la Côte D’ivoire qui ne ménage aucun effort pour la soutenir dans sa carrière malgré les polémiques. « Dieu t’a donné une place privilégiée et aujourd’hui, tout ton pays te considère comme une diva, réajuste ta couronne et puis avance« , a -t-elle finalement décidé en larmes.

