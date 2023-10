Josey et la musique, c’est fini? La chanteuse brise enfin le silence sur sa carrière

- Publicité-

La fin de carrière de la chanteuse Josey a récemment été annoncée, provoquant une vague de réactions sur Internet. Cependant, face à toutes ces spéculations, Josey a tenu à clarifier la situation.

Après avoir annoncé la sortie d’un nouveau titre en collaboration avec le talentueux Hiro, un message surprenant a été attribué à Josey. « Je pense sérieusement me retirer de la scène musicale pour de bon. J’aspire à retrouver ma vie d’autrefois dans l’anonymat », aurait t-elle écrit sur Snapchat.

Cette déclaration a rapidement suscité une vague de tristesse parmi les admirateurs de la chanteuse, qui ont exprimé leur soutien sur les réseaux sociaux. Cependant, quelques jours plus tard, Josey a tenu à mettre fin à ces spéculations et à rassurer ses fans lors d’une récente apparition dans l’émission Showbuzz.

Des clarifications

Elle a affirmé : « Non, il faut que je rassure les fans de Josey… Cette histoire est fausse, Josey ne veut rien arrêter. On a parlé avec le staff de Josey et Josey n’est pas prête pour arrêter quoi que ce soit, c’est faux ». Ces déclarations ont apaisé les craintes des fans qui étaient inquiets de voir leur idole mettre un terme à sa carrière musicale si prometteuse.

Il est clair que Josey continue à travailler sur de nouveaux projets et à se concentrer sur sa passion pour la musique. Sa détermination à rester active dans l’industrie musicale a été saluée par ses fans, qui attendent avec impatience ses prochaines créations. La chanteuse a prouvé une fois de plus sa persévérance et son engagement envers sa carrière, dissipant ainsi les doutes qui entouraient son avenir artistique.

Ses admirateurs peuvent rester confiants dans le fait que l’artiste les surprendra toujours avec sa musique envoûtante et son talent indéniable.