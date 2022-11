Josey au centre de la séparation du duo 2boyz ? La chanteuse clarifie

En prélude à son concert qui se tiendra le 17 décembre 2022, la chanteuse Josey est en tournée médiatique en Côte d’Ivoire. Après ses vérités dans le miroir sur Le Wam de Willy Dumbo lundi dernier, la chanteuse a annoncé la séparation des artistes 2boys de son label Schama Prod.

Josey était l’invitée de l’émission Show Buzz de la NCI. Dans la rubrique Les grandes confidences, la chanteuse a été interrogée sur le départ des artistes que produit son label « Schama Prod ». Il s’agit entre autre de Josey, 2boyz, Bonigo et des Voix des Anges (VDA).

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Iran - - USA Fifa Coupe du Monde Pays de Galles - - Angleterre Fifa Coupe du Monde Tunisie - - France Fifa Coupe du Monde Australie - - Danemark Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Equateur 1 2 Senegal Fifa Coupe du Monde Pays-Bas 2 0 Qatar Fifa Coupe du Monde Portugal 2 0 Uruguay Fifa Coupe du Monde Brésil 1 0 Suisse

Selon les informations, ces artistes ont tous quitté le label. Alors que Josey a refusé de se prononcer sur le départ des autres artistes, elle a quand même glissé un mot sur les 2boys avec qui elle semble très proche.

« Bon, 2boyz, il ne faudrait pas qu’on retourne en arrière. Je vais être brève sur le sujet. Ils ont eu des démêlés entre eux. Ils ne sont plus trop chauds pour continuer ensemble », a-t-elle révélé.

« On a appris que tu étais au centre de leurs démêlés, le palabre est parti de toi », a lancé l’animateur. Et à Josey de clarifier. « Au centre de leur démêlés? Le palabre n’est pas parti de moi. J’ai été associée à ça. On les a appelé à deux ou trois reprises, pour leur demander de laisser tomber mais ça n’a pas donné », a expliqué l’interprète du titre « Diplôme ».

A en croire la compagne de Serey Die, le duo poursuit tout de même les projets entamés avec Schama prod. A noter que Schama prod est la maison de production de Serey Dié et Josey qui porte le nom de leur premier enfant Schama.