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Jorge Sampaoli quitte Talleres après sept matches

Le Club Atlético Talleres a annoncé le 30 août 2026 que Jorge Sampaoli avait mis fin à son lien avec le club comme directeur technique. Le départ a été officialisé après le match nul 0-0 à domicile contre Central Córdoba.

Léon KABORÉ
Publié le à · Mis à jour le
Football
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Jorge Sampaoli quitte Talleres après sept matches
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Nommé le 10 juin 2026 à la tête de l’équipe première, Sampaoli quitte donc son poste après sept matches officiels, selon Actualidad Cordobesa.

Actualidad Cordobesa rapporte un bilan d’une victoire, deux nuls et quatre défaites, avec Talleres dernier de la Zona A du Torneo Clausura et cinq points.

Le club a précisé que Sampaoli et son staff seraient rémunérés jusqu’à leur dernier jour travaillé.

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