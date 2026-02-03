Jordan de Luxe débarque sur W9 avec son émission Le Jet de Luxe

Jordan De Luxe lance Le Jet de Luxe , un nouveau talk « sans filtre » diffusé chaque semaine sur la plateforme gratuite M6+ et prochainement sur la chaîne W9 , avec des épisodes mis en ligne dès le jeudi 19 février à 18 heures et une diffusion télévisée prévue le samedi 21 février à 11h40 avant une programmation hebdomadaire le samedi en soirée, selon un communiqué du groupe M6.

Chroniqueur connu pour ses interventions dans Tout beau tout n9uf, l’émission de Cyril Hanouna, Jordan De Luxe transpose son style direct à un format qui mise sur des entretiens longs, des confidences et des échanges parfois « mouvementés », d’après le même communiqué.

Le concept, présenté comme un espace où la parole circule librement, propose des rencontres avec des personnalités issues du monde du divertissement et des médias. Des rediffusions d’épisodes marquants sont prévues sur la plateforme pour permettre au public de retrouver des entretiens antérieurs.

Le Jet de Luxe : un talk sans filtre porté par Jordan De Luxe

Selon le groupe M6, Le Jet de Luxe se distingue par un format centré sur la franchise et la spontanéité. L’animateur privilégie des conversations approfondies plutôt que des échanges courts et formatés, afin d’offrir des témoignages et des retours sur l’actualité people et médiatique.

La mise en ligne hebdomadaire sur M6+ vise à toucher un public connecté et à offrir un accès gratuit aux épisodes inédits. Le communiqué précise que chaque semaine un nouvel invité sera l’invité principal de l’émission, avec la promesse d’entretiens susceptibles de surprendre les participants comme les téléspectateurs.

Pour la télévision, W9 assurera une exposition événementielle du talk : le premier épisode inédit sera diffusé le samedi 21 février à 11h40, avant une diffusion régulière programmée tous les samedis en soirée afin d’élargir l’audience du programme.

Le catalogue de rediffusions annoncé pour M6+ inclut des épisodes qui ont contribué à l’identité du talk. Parmi les noms déjà évoqués figurent Carla Moreau, Michael Jones, Magloire et Fabien Lecœuvre, cités comme exemples des moments forts proposés par l’émission.

Le format promet des séquences d’interview prolongées et des échanges intenses, conformément à la ligne éditoriale décrite par l’animateur et relayée par le communiqué du groupe. L’objectif affiché est de proposer des rencontres inédites et des prises de parole non filtrées.

La diffusion conjointe sur une plateforme gratuite du groupe et sur une chaîne de la TNT traduit la stratégie de distribution adoptée pour toucher à la fois les usagers numériques et le public télévisuel traditionnel, précise le document de présentation.

