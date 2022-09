Jonathan Morrison : ces raisons de sa séparation avec Audrey Tapé font frémir la toile (photos)

Jonathan Morrison est connu, surtout, pour être sorti avec Maria Mobil, l’influenceuse togolaise, vivant aux États-Unis. Mais, avant de rencontrer sa compagne actuelle, Tania Ingrid, le jeune entrepreneur ivoirien avait passé quelques temps avec Audrey Tapé, avec qui l’ex-footballeur avait participé au lancement du Championnat africain de Maracana. Mais, en fait, qu’est-ce qui a motivé leur rupture ? De récentes révélations semblent apporter la réponse à cette question.

Jonathan Morrison voit sa cote de popularité monter, de jour en jour, après avoir initié, organisé et réussi le pari du Championnat africain de Maracana, dénommé CAM Tchin-Tchin, un tournoi de football « petit poteau ». Comme on le dit, souvent, le sport réunit les peuples. C’est, d’ailleurs, ce qui s’est passé, durant ce championnat, qui a tenu la population ivoirienne en haleine, du début à la fin.

L’autre sujet, qui fait, également, la une des médias, c’est la vie amoureuse de l’initiateur de cet événement sportif. Ayant lancé le CAM Tchin-Tchin, alors qu’il était vu aux bras de la sublime Audrey Tapé, Jonathan Morrison, durant une bonne partie du tournoi et à la fin de la cérémonie, était accompagné d’une ravissante jeune femme, Tania Ingrid. Mais, qu’est-ce qui n’a pas marché ? C’est, en tout cas, l’une des questions, qui taraudent les esprits.

Une croqueuse de diamants ?

Après quelques recoupements, il s’avère que les motifs de la séparation de Jonathan Morrison et Tania Ingrid sont liées au comportement peu catholiques de la jeune femme. Selon les informations, en effet, Tania Ingrid vivait avec un certain Rodrigue Kadio, DG d’une entreprise immobilière. Les sources relatent qu’ayant appris que l’ex-joueur de football serait un milliardaire, la belle Tania s’était précipitée dans ses bras, avant de déchanter, quelques mois, plus tard, après que des doutes ont surgi, par rapport au réel statut financier de l’ex-compagnon de Maria Mobil.

C’est après cette déconvenue, expliquent les sources, que la jeune femme est revenue vers son ancien amant, Rodrigue Kadio. D’ailleurs, des photos de demande en mariage de ce dernier circulent sur les réseaux sociaux, de quoi lever l’équivoque. En gros, à en croire des proches d’Audrey, elle serait une croqueuse de diamants.

Pour rappel, le CAM Tchin-Tchin a commencé, le mardi 13 juillet 2022, au centre sportif ivoiro-coréen, à Abidjan, et a pris fin, le dimanche 25 septembre 2022, au Palais des Sports de Treichville.

