Jonathan Jenvrin (Star Academy) dévoile son appartement parisien avec moulures et marbre en damiers

Jonathan Jenvrin, chorégraphe de renom connu notamment pour ses collaborations avec Rihanna, Kylie Minogue et les Black Eyed Peas, a récemment dévoilé une facette méconnue de sa vie privée en partageant une visite exclusive de son appartement situé en plein cœur de Paris. Ce lieu d’exception, fruit d’une transformation complète en seulement trois mois, reflète parfaitement son univers artistique et son style maximaliste, caractérisé par une décoration riche mêlant moulures élégantes, marbre étincelant et objets personnels chargés d’histoire.

Star montante de la dernière saison de la « Star Academy », Jonathan est aussi reconnu pour ses performances spectaculaires qui ont marqué les téléspectateurs tous les samedis soir. Son engagement sur le plateau lui a valu de se voir confier la mise en scène et la chorégraphie de la grande tournée du programme, qui se poursuit jusqu’à la fin juillet. Mais au-delà de son rôle professionnel, c’est à travers cette visite immersive que ses abonnés ont pu découvrir son univers intime, entre classicisme architectural et touches personnalisées marquant son identité.

Un intérieur somptueux au style maximaliste, miroir de sa personnalité

En maître d’œuvre de ses espaces, Jonathan Jenvrin a entièrement repensé son appartement parisien avec l’ambition d’y instaurer une atmosphère à la fois chaleureuse et luxueuse. Dès l’entrée, le ton est donné : moulures travaillées à profusion, marbre en damier au sol et ornements sur les contours des portes. « Je ne suis pas un minimaliste, je suis un maximaliste et je crois que ça se voit », confie-t-il, illustrant son goût pour un décor où abondance ne rime pas avec chaos mais avec sophistication et souvenir de ses nombreux voyages.

La cuisine, pièce souvent fonctionnelle par excellence, est ici conçue plus comme un objet d’art que d’utilité quotidienne. Faite d’inox, elle comprend une vaste plaque en marbre sans découpes, un détail surprenant pour ce chef autodidacte qui avoue ne quasiment jamais y cuisiner. Cette réalisation prouve également son attachement aux matériaux nobles et à la pureté des lignes, malgré l’absence d’utilisation traditionnelle.

Sa salle de bains, largement habillée de marbre, intègre un évier fabriqué sur mesure, soulignant l’attention portée à chaque détail de son intérieur, comme il le fait également dans ses œuvres chorégraphiques. L’esthétique ne sacrifie rien à la fonctionnalité, témoignant d’un équilibre entre luxe et confort.

Dans les espaces de réception, cette volonté d’harmonisation se traduit par une salle à manger où les moulures sont volontairement accentuées, sublimées par une bibliothèque rétroéclairée qui ajoute une touche de modernité. Le salon, quant à lui, comporte plusieurs éléments symboliques et décoratifs forts, parmi lesquels un portrait encadré de sa mère, une statue offerte par ses parents lors de son mariage, ainsi qu’un tableau peint par sa mère elle-même. Ces pièces décoratives inscrivent l’appartement dans une continuité familiale et affective palpable.

Enfin, concernant les espaces plus intimes tels que sa chambre et son dressing, Jonathan Jenvrin reste discret, préférant garder son « petit jardin secret » à l’abri du regard. Ce choix préserve une part de sa vie privée tout en maintenant un équilibre entre exposition et réserve.