Johnny Hallyday et Adeline Blondieau : mariage en 1990 au Château de La Messardière

9 juillet 1990 : à 47 ans , Johnny Hallyday épouse Adeline Blondieau , 19 ans, lors d’une cérémonie à Ramatuelle qui mobilise médias et fans et transforme la célébration en événement national.

La mairie de Ramatuelle accueille les invités pour un mariage suivi en direct par la presse et une foule compacte. Après l’acte civil, les jeunes mariés se dirigent vers le Château de La Messardière, perché sur les hauteurs de Saint‑Tropez, où se tient une réception qualifiée d’exceptionnelle tant par le faste que par la mise en scène.

À la sortie de la mairie, Adeline Blondieau porte un tailleur rose et un chapeau blanc ; Johnny Hallyday reçoit les acclamations de ses admirateurs. Le couple quitte les lieux à bord d’une Rolls‑Royce blanche décapotable recouverte de roses, escorté par une procession de Harley‑Davidson, suivi par deux hélicoptères et une nuée de photographes et de caméras. Les rues de Ramatuelle et de Saint‑Tropez sont massivement envahies par le public venu assister à ce mariage hors norme.

Une réception somptueuse au Château de La Messardière

Le Château de La Messardière, déjà renommé à la fin du XXe siècle, est aménagé pour l’occasion autour d’un thème inspiré d’Autant en emporte le vent. Le domaine, construit à la fin du XIXe siècle et dominant la baie de Pampelonne, est transformé en un décor de palais : un tapis rouge conduit les convives vers la terrasse, des comédiens costumés rejouent des scènes du film et un lâcher de colombes marque l’arrivée des mariés.

Au coucher du soleil, le couple fait une entrée en calèche tirée par des chevaux devant le château. Adeline porte une robe inspirée de Scarlett O’Hara, signée Nina Ricci, tandis que Johnny apparaît en habit de cérémonie. Un orchestre symphonique joue une œuvre de Beethoven et le couple ouvre le bal sur une valse de Vienne.

Selon les reportages de l’époque, près de 500 invités assistent à la réception. Le dîner met en avant les goûts du chanteur : au menu figurent notamment des gambas aux pétales d’ail, un agneau de lait puis un tiramisu en dessert. Une invitée qualifie la soirée de « mariage pharaonique », et Johnny plaisante sur l’originalité de l’événement en rappelant, avec humour, que leur lune de miel avait eu lieu six mois avant le mariage.

La relation entre Johnny Hallyday et Adeline Blondieau remonte à l’enfance d’Adeline, fille de Long Chris, ami proche du chanteur. Johnny fréquentait la famille et, selon Adeline, plaisantait déjà alors en lui promettant qu’il l’épouserait. Après la séparation de Johnny avec Nathalie Baye, leur relation évolue et le chanteur annonce qu’il l’épousera lorsque celle‑ci deviendra majeure ; il l’épouse effectivement peu après ses 19 ans.

Le couple se sépare en 1992, se remettra en couple pour se remarier à Las Vegas en 1994 puis se sépare définitivement en 1995. Adeline Blondieau poursuivra par la suite une carrière de comédienne, de scénariste puis de sophrologue et se remariera discrètement en août 2025 en Camargue.