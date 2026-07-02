John Paul Scally avertit d’un possible manque de climatiseurs chez Lidl cette année

Lidl a été pris d’assaut le jeudi 2 juillet 2026 lors de la mise en vente de climatiseurs et ventilateurs, entraînant des ruptures de stock en l’espace de quelques heures et des scènes de bousculade dans plusieurs magasins, selon les images et témoignages relayés sur les réseaux sociaux et rapportés par BFM Business.

Des files d’attente se sont formées dès l’ouverture, avec des rayons vidés très rapidement et des clients parfois impatients. Les vidéos publiées en matinée montrent des allées rapidement dépeuplées et des scènes de tension dans plusieurs points de vente, traduisant une demande exceptionnelle provoquée par les récents épisodes de forte chaleur.

Interrogé depuis les Rencontres économiques d’Aix, le président de Lidl France, John Paul Scally, a précisé que les 200 000 appareils proposés avaient été « commandés il y a un an », avec une hausse des volumes prévue pour l’année en cours, sans pour autant suffire à couvrir l’augmentation rapide de la demande qui s’est matérialisée ce jeudi. Il a reconnu que l’ensemble des stocks avait rapidement « parti ».

Approvisionnement under tension et prévisions météorologiques

D’après les informations recueillies par BFM Business, la pénurie observée chez Lidl n’est pas isolée : le marché global des équipements de rafraîchissement affiche des ruptures chez plusieurs distributeurs physiques et plateformes en ligne. La demande pour climatiseurs et ventilateurs s’est fortement intensifiée avec les vagues de chaleur récentes, mettant sous pression les capacités d’approvisionnement habituelles des enseignes.

Le dirigeant de Lidl a indiqué que l’enseigne tente d’augmenter ses commandes pour répondre à l’engouement, mais que les perspectives restent limitées pour la saison en cours. « On essaye (d’en commander davantage) mais nous ne sommes pas sûrs de les avoir cette année », a-t-il déclaré, soulignant une incertitude sur la possibilité d’un réassort massif à court terme.

Sur le terrain, cela se traduit par des ruptures de stock locales et des variations fortes entre points de vente : certains magasins ont écoulé leur stock en quelques heures, tandis que d’autres affichaient encore des disponibilités limitées. Les consommateurs surpris par l’indisponibilité ont relayé leurs réactions sur les réseaux sociaux, alimentant un suivi en temps réel de la disponibilité des produits.

Les épisodes de forte chaleur expliquent en partie cet afflux : après une légère accalmie, les prévisions météorologiques annoncent une hausse des températures pour les jours à venir. Les 3 et 4 juillet, les températures devraient encore atteindre 33 à 35 °C sur le littoral méditerranéen et le bassin aquitain. Le week-end des 5 et 6 juillet est attendu plus chaud, avec des valeurs supérieures à 30 °C sur une large moitié du territoire et des pointes au-delà de 35 °C dans le sud.

Les modèles indiquent qu’à partir du 6 juillet une vague de chaleur plus généralisée est probable et qu’un pic pourrait survenir le 10 juillet avec des valeurs dépassant à nouveau 35 °C.