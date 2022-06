John Dumelo: le célèbre acteur ghanéen frappé par un grand malheur

Le sulfureux et célèbre acteur ghanéen, John Dumelo et toute sa famille sont actuellement en deuil. Et pour cause, ils ont perdu deux de leurs proches. L’acteur l’a fait savoir à travers une publication sur Twitter.

John Dumelo, la célébrité du 7 eme art ghanéen, devenu homme politique est frappé par un grand malheur. L’information a été rendue publique via un tweet ce lundi 30 mai 2022.

Il a laissé entendre qu’il a perdu en moins d’un mois, deux parents proches. A l’en croire, les deux défunts sont de la famille de sa mère biologique. « Au cours des 20 derniers jours, j’ai perdu 2 parents très proches. D’abord, c’était ma tante, puis maintenant mon oncle. Les deux sont les frères et sœurs de ma mère. Cela fait vraiment mal. Reposez en paix tante Helena Kukwa Addai et Matthew Addai », a-t-il partagé en affichant les photos des défunts.

In the last 20 days, I have lost 2 very close relatives. First it was my Aunt, then now my uncle. Both are my mum’s siblings. This really hurts. Rest In Peace Aunt Helena Kukwa Addai and Matthew Addai. pic.twitter.com/ux59hcupkh