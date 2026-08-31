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JoeyStarr ému dans « Un dimanche à la campagne » sur France 2

JoeyStarr s’est interrompu sous l’émotion dimanche 30 août dans « Un dimanche à la campagne » sur France 2, en demandant une courte pause alors qu’il revenait sur son enfance lors du premier numéro de la saison 5. Frédéric Lopez recevait aussi Alice Taglioni et Guillaume Gomez.

Léon KABORÉ
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JoeyStarr ému dans « Un dimanche à la campagne » sur France 2
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Au cours de l’échange, le rappeur a expliqué qu’il disait souvent à ses fils qu’il les aimait et qu’il était fier d’eux, en lien avec ce qu’il dit avoir manqué durant son enfance.

JoeyStarr a également raconté qu’après la séparation de ses parents, son père avait obtenu sa garde et le laissait attendre seul pendant des heures dans une voiture.

Il a enfin dit avoir grandi en croyant sa mère morte avant de la retrouver plus tard à l’âge adulte.

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