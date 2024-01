Joël Aïvo: « Je garde la foi ardente de vous retrouver bientôt… »

- Publicité-

Dans un message en ce début d’année 2024, le Professeur, Joël Aïvo, a adressé ses vifs remerciemment à tous ses soutiens et déclaré passer « chaque jour de ces années de détention comme des années de sacrifice de sa vie pour ses idées.

« Une nouvelle année passée loin des êtres qui sont si chers à ma vie. Une année, une de plus, passée loin de mes étudiants, loin des amphithéâtres, loin de mes compagnons et de vous tous », a déclaré le constitutionnliste Joël Aïvo, ce jeudi 04 janvier 2024.

« Malgré ce temps qui, impassiblement, me traverse, je passe chaque jour de ces années de détention comme des années de sacrifice de ma vie pour mes idées, ma patrie et pour le triomphe inéluctable des idéaux pour lesquels, contre vents et marrées, nous nous battons », a-t-il ajouté. « Loin de vous, vous ne me croirez peut-être pas, je tiens le choc grâce à vos prières, à vos bonnes intentions et avec le souvenir de nos débats passés, de nos confrontations manquées. Mais par-dessus tout, je garde la foi ardente de vous retrouver bientôt, tôt ou tard, pour les défis du futur ».

Par ailleurs, Joël Aïvo a rmercié tot ceux qui lui apporte un soutien en cette période douloureuse. « Le fils, le frère, l’ami, le collègue et le compagnon qui a subitement disparu de votre quotidien, vous remercie où que vous soyez, au Bénin ou à l’extérieur, pour votre soutien sans cesse renouvelé, témoigné de diverses manières mais toujours empreint de bienveillance, de fidélité et d’humanité ».

Dix ans de prison ferme

Arrêté mi-avril 2021 pour « blanchiment de capitaux » et « atteinte à la sûreté de l’Etat », juste après les résultats de la présidentielle dont il a été recalé et qu’il a raillée, le constitutionnaliste Joël Aïvo a été mis en prison avec trois autres inculpés dans le même dossier : son comptable Dotou Alain Gnonlonfoun ainsi que Issiakou Boni Sarè et Moudjaidou Ibrahim Bachabi tous deux militaires.

Les deux derniers seraient les bras exécutants d’une mission de coup d’Etat commanditée par le sieur Arnaud Houedanou, un homme d’affaires (en cavale) présenté comme un soutien du professeur Aïvo. Selon le procureur spécial près la CRIET. Ces hommes auraient planifié de fomenter un coup d’Etat au profit de Joël Aïvo, d’où l’accusation de complot contre la sûreté de l’Etat.

Après un long procès, l’opposant béninois Joël Aivo a été lourdement condamné par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le constitutionnaliste et deux de ses co-accusés écopent de dix ans de prison. Ils sont reconnus coupables de blanchiment de capitaux et de complot contre l’autorité de l’État. Un verdict tombé un peu avant 3 heures du matin du mardi 7 Décembre 2021, devant un public surpris et désabusé.