Joe Biden annonce une aide alimentaire de 2,5 milliards de dollars pour l’Afrique

Le président américain Joe Biden a annoncé jeudi des milliards de dollars d’aide humanitaire supplémentaire pour lutter contre l’insécurité alimentaire aiguë en Afrique.

Au troisième jour du Sommet USA-Afrique à Washington, le président américain, Joe Biden a annoncé, jeudi 15 décembre, une nouvelle aide de 2,5 milliards $ pour améliorer la sécurité alimentaire en Afrique. « Nous sommes confrontés à une crise alimentaire mondiale, et nulle part ailleurs elle n’est ressentie plus vivement que sur le continent africain », a déclaré M. Biden à Washington avec les dirigeants africains de 49 pays et l’Union africaine.

« Aujourd’hui, la famine sévit une fois de plus dans la Corne de l’Afrique. Les prix élevés des denrées alimentaires et les barrières commerciales importantes pèsent sur la vie et les moyens de subsistance de millions de personnes sur le continent. »

Jeudi, les États-Unis et l’Union africaine ont également annoncé un partenariat stratégique visant à accélérer leur travail en faveur de la sécurité alimentaire dans la région et ont défini plusieurs objectifs, selon une déclaration distincte de la Maison Blanche. Les objectifs à court terme du partenariat comprenaient l’identification de moyens permettant à l’Afrique de décrocher des sources d’approvisionnement en céréales et en engrais plus diversifiées et plus résilientes pour répondre à ses besoins immédiats et fournir une assistance humanitaire.

Parmi les objectifs à moyen et long terme figuraient l’exploration des moyens d’améliorer l’accès de l’Afrique aux marchés mondiaux, l’augmentation de l’accès fiable et durable aux engrais et à leurs intrants et la diversification de la production des produits agricoles de base.