Jo Mersa Marley, petit-fils de Bob Marley, retrouvé mort dans un véhicule

Petit-fils de Bob Marley et fils de Stephen Marley, Joseph Marley, dit Jo Mersa Marley, est mort à l’âge de 31 ans. Selon les informations du média américain, le jeune homme aurait succombé à une crise d’asthme.

Le petit-fils de Bob Marley, le musicien de reggae Joseph Marley, dit Jo Mersa Marley, est mort à l’âge de 31 ans, ont rapporté des médias américains. Un de ses représentants a confirmé le décès du musicien natif de Jamaïque au magazine musical Rolling Stone, sans en dévoiler la cause.

Plusieurs sources, dont le toujours bien informé TMZ, font état d’un problème d’asthme qui aurait emporté le jeune artiste. D’après la station de radio caribéenne WZPP Radio, Jo Mersa Marley aurait été retrouvé dans sa voiture mardi matin. Le média indique qu’il était marié et avait une fille.

« Je suis profondément attristé par la nouvelle de la mort de l’artiste Joseph Marley, fils de la star du reggae Stephen Marley et petit-fils de la superstar du reggae Bob Marley », écrit Andrew Holness, Premier ministre de la Jamaïque, sur Twitter. « Sa mort prématurée au jeune âge de 31 ans est une grande perte pour la prochaine génération de musiciens », poursuit-il.

Deux EP publiés en son nom

Né en Jamaïque en 1992, Jo Mersa Marley avait déménagé à Miami à l’âge de 11 ans. Son père Stephen Marley a fait partie de Ziggy Marley and the Melody Makers, un groupe monté avec ses frères et soeurs Ziggy, Sharon et Cedella Marley. Jo Mersa Marley a grandi entouré de musique et de musiciens.

Après le lycée, il a fait des études d’ingénieur du son tout en sortant ses propres projets musicaux, évoque le site People. Son premier EP, Comfortable, est sorti en 2014. Le second, intitulé Eternal, date de l’an dernier.