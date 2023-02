« J’irai moi-même en Chine début avril », Emmanuel Macron décidé à « stopper l’agression » russe

Emmanuel Macron a annoncé ce samedi 25 février qu’il se rendrait en Chine début avril. Le chef de l’État Français appelle Pékin à « aider (la France et les Occidentaux) à faire pression sur la Russie » afin de « stopper l’agression » en Ukraine et de « bâtir la paix ».

Alors que Pékin tente de s’imposer ces derniers jours comme le nouvel arbitre du conflit, Emmanuel Macron a annoncé samedi 25 février qu’il se rendrait en Chine « début avril », en appelant Pékin à « nous aider à faire pression sur la Russie » afin de « stopper l’agression » et « bâtir la paix ». « J’irai moi-même en Chine début avril », a assuré le président, en marge d’un déplacement au salon de l’agriculture.

« La Chine doit aujourd’hui nous aider à faire pression sur la Russie évidemment pour qu’elle n’utilise jamais ni le chimique, ni le nucléaire (…) et qu’elle arrête cette agression en préalable à une négociation », a-t-il estimé, appelant Pékin à « ne livrer aucune arme à la Russie ». Le chef de l’État français a expliqué que cette paix n’était « possible que si elle passe par un arrêt de l’agression russe, un retrait des troupes et un respect de la souveraineté territoriale et du peuple ukrainien ».

« Le temps de la reconnexion » avec la Chine

« Le fait que la Chine s’engage dans des efforts de paix est tout à fait bon », a estimé ce samedi le président français, au lendemain de la publication par la Chine d’un document appelant à des pourparlers de paix et une « solution politique ».

Dans ce document en douze points, Pékin s’oppose clairement à tout recours à l’arme nucléaire alors que Vladimir Poutine a brandi cette menace. L’Élysée avait déjà indiqué mi-févier qu’un déplacement du président de la République en Chine était « en préparation ». Paris estimait « le temps de la reconnexion » revenu avec Pékin, notamment avec l’ambition de convaincre le géant asiatique de « contribuer » à obtenir la paix en Ukraine.

Une Chine au centre du jeu

Le jour anniversaire de l’invasion russe en Ukraine, vendredi 24 février 2023, Volodymy Zelensky a annoncé également qu’une rencontre avec son homologue chinois était prévue. Il a aussi estimé « nécessaire » de travailler avec Pékin.