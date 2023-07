Jeux Sportifs Arabes: l’Arabie Saoudite écarte l’Algérie et file en finale

-Publicité-

L’Arabie Saoudite a composté son ticket pour la finale des Jeux Sportifs Arabes après sa victoire face à l’Algérie (2-1), mardi.

Hôte de la compétition, l’Algérie ne disputera pas la finale des Jeux Sportifs Arabes. Les Fennecs U23 ont dit adieu au sacre après leur défaite face à l’Arabie Saoudite, mardi. Contre les Faucons dans un match comptant pour les demi-finales de la compétition, les Algériens se sont inclinés sur le score de 2-1.

Animée pourtant de bonnes intentions et poussée par un public totalement acquis à sa cause, l’équipe hôte ne concrétisera cependant pas ses nombreuses occasions créées. Au contraire des visiteurs plus réalistes. C’est d’ailleurs l’Arabie Saoudite qui a ouvert le score à la 19è minute par l’intermédiaire d’Abdelaziz Alothman.

Il a fallu attendre la seconde période pour voir la révolte algérienne avec l’égalisation signée Mounder Temine (47e). Mais à force de gâcher leurs minutions, les Fennecs vont se faire punir une nouvelle fois par les représentants de l’or noir, qui reprennent l’avantage à la marque dans les vingt dernières minutes grâce à leur capitaine Soheid Alzaid (72è).

L’Arabie Saoudite sort ainsi victorieux de cette confrontation et disputera la finale de ces Jeux Sportifs Arabes face à la Syrie, le 14 juillet à Annaba. L’Algérie de son côté, va tenter d’arracher la médaille de bronze contre le Soudan, vendredi, lors du match de classement.

Égalisation algérienne par Temine àla 49e minute de la tête suite à un belle percée du latéral Reguig.

1-1 entre les verts et les saoudiens en demi finale du tournoi de football des Jeux Arabes #TeamDZ pic.twitter.com/kGfftiSIzA — DZfoot (@DZfoot) July 11, 2023

