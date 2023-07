Jeux de la Francophonie : Patrick Achi échange avec Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge

Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a échangé avec son homologue de la République démocratique du Congo (RDC), Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, lors de l’ouverture des Jeux de la Francophonie à Kinshasa, le vendredi 28 juillet 2023.

Les deux personnalités ont exprimé leur soutien à une coopération plus forte entre les deux pays lors de la rencontre. Pour Patrick Achi, cette rencontre est une opportunité de refléter la proximité entre les deux nations, « d’explorer les relations bilatérales qui affectent nos secteurs publics et privés, ainsi que de réfléchir à l’avenir et de trouver des moyens de renforcer ces relations ».

Aussi, le Premier Ministre ivoirien a également souligné la qualité des relations entre les présidents Alassane Ouattara et Félix Antoine Tshisekedi. Quant à Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, il a exprimé sa satisfaction à cette rencontre avec son homologue ivoirien. « C’est une occasion pour nous de réaffirmer tout l’engagement que nous avons envers nos deux pays et notre coopération bilatérale », a-t-il déclaré.

Outre cette audience, Patrick Achi a eu une rencontre avec le Premier ministre du Sénégal, qui était en train de représenter son pays aux 9e jeux de la Francophonie. En plus de leur désir de voir leurs athlètes réussir lors des jeux de la francophonie, les deux premiers ministres ont discuté de problèmes bilatéraux liés à leurs pays, dans le but de contribuer au progrès de la sous-région.