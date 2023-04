« J’étais filmé en train de … », Don Jazzy s’ouvre sur la plus grave erreur de sa carrière

- Publicité-

Dans une récente interview accordée au média nigérian Big Brother Naija, Don Jazzy, de son vrai nom Michael Ajereh, s’est livré sur la plus grosse erreur de sa carrière.

Don Jazzy est un artiste qui a marqué l’industrie de la musique africaine. Avec plus de deux décennies de carrière, il a produit certains des plus grands tubes de la musique africaine. Cependant, sa carrière n’a pas été exempte d’échecs et d’erreurs. Interrogé à ce propos, cette semaine, celui qui est considéré également comme l’un des plus grands producteurs de musique en Afrique, a révélé que la simple image de lui en train de fumer une cigarette a presque détruit sa réputation sur les réseaux sociaux.

« Je me souviens de la première fois que les gens ont vu que je fumais des cigarettes ; plus maintenant, mais je fumais. Je ne pensais pas que c’était quelque chose de mal. Je pense que c’était lors d’un concert. J’étais filmé et j’essayais d’ajuster mes lunettes alors que j’avais une cigarette. Ma réputation (des médias sociaux) s’est effondrée. C’était comme si une figure religieuse était surprise en train de regarder p0rn0; c’était ce que je ressentais« , a-t-il déclaré.

Aujourd’hui, Don Jazzy a su transformer cette expérience en une leçon de vie. Il a compris que les erreurs font partie de la vie et qu’il est important de les accepter pour mieux avancer. Ainsi, au lieu de se laisser abattre, il a su rebondir en se concentrant sur ses objectifs et en travaillant dur pour atteindre ses rêves.

Faut-il le rappeler, Don Jazzy occupe aujourd’hui une place de choix dans l’industrie de la musique africaine. Son label, Mavin Records, reste l’un des plus grands de l’industrie musicale africaine, offrant des opportunités de carrière à de nombreux jeunes artistes talentueux.

