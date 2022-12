« J’étais chargé… », Wizkid justifie enfin la raison de son absence pour son concert au Ghana

Absent à Accra au Ghana ce week-end pour un concert pour lequel il aurait même déjà reçu la totalité de son cachet, la superstar nigériane Wizkid est finalement sortie de son mutisme pour expliquer les raisons de son acte.

Wizkid fait la une des médias sociaux en Afrique depuis ce week-end. Attendu ce week-end à Accra au Ghana pour un concert, Ayodeji Ibrahim Balogun de son vrai nom n’a pas pu honorer son engagement. En effet, le king africain a brillé par son absence alors que ses fans étaient déjà sur place après avoir payé les tickets pour l’évènement.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde Argentine - - Croatie Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

Cet acte considéré pour la plupart comme un manque de respect à l’endroit des ghanéens suscitent depuis une avalanche de réactions sur la toile. Face à cette grosse polémique, l’auteur de l’album Essence est finalement sorti de son silence pour expliquer son absence avant de présenter ses excuses à ses fans.

Dans un communiqué officiel rendu public sur son Twitter dimanche soir, l’auteur de « Bad To Me » a présenté ses excuses à ses fans pour cet incident, tout en expliquant qu’il ne ferait jamais rien sans un raisonnement sérieux.

« Le Ghana est un pays qui me tient tant à cœur, avant tout, je veux m’excuser auprès de tous mes fans ! Vous savez tous que je ne ferais jamais rien, sans un raisonnement sérieux derrière. Ma marque est quelque chose avec laquelle je ne plaisante pas ! Je m’excuse sincèrement auprès de tous ceux qui ont fait l’effort de sortir pour moi hier soir. J’étais chargé, impatient de faire ce spectacle« , a d’abord indiqué la star.

Dans la suite, Wizkid a indiqué avoir pris la meilleur décision à cause d’un certain nombre de facteurs. « Cependant, s’il vous plaît, comprenez que chaque décision que j’ai prise a accompagné l’honneur de mes fans, et je ne prendrais une décision drastique comme celle-ci que parce que c’était la bonne chose à faire et que je devais le faire. Malheureusement, jusqu’au jour de cette émission, il y a eu des problèmes de sécurité et de production qui m’ont empêché de présenter une émission de haute qualité que mes fans méritent« .

Il a par la suite promis se rattraper dans les plus brefs délais avec un show inédit à la hauteur de l’attente des ghanéens. «Mon équipe et moi-même travaillons à offrir un spectacle à mes incroyables fans au Ghana. Ce sera juste nous, moi et vous. Date et détails bientôt. Je t’aime. (sic) », peut-on lire sur le communiqué.