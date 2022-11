« J’étais attirée par les bad boy », Daysie justifie sa relation avec Saga Junior

Daysie s’est prononcée sur sa récente relation amoureuse avec, Saga Junior, Ex compagnon d’Emma Dobre sur l’émission Faha Faha d’ivoire Musique TV. Dans cet entretien qui sera rendu public le samedi 2 novembre 2022, la chanteuse ivoirienne Daysie a évoqué sa préférence pour les « bad boy ».

Au cœur de la polémique depuis son passage sur l’émission Yvidéroshow le vendredi 18 novembre 2023, la chanteuse ivoirienne Daysie est l’invitée de l’émission Faha Faha d’Ivoire TV Musique. Prévue pour être diffusée le samedi 26 novembre 2022, une vidéo de l’émission a fuité sur les réseaux sociaux.

Dans cet extrait, Daysie a été interrogée sur sa relation avec l’artiste Saga Junior. D’après elle, ils entretiennent une bonne relation malgré leur rupture. « Oui, j’ai de ses nouvelles, on s’est même parlé hier. On se parle pratiquement tous les jours », a-t-elle rassuré.

Contrairement à Emma Dobre, Daysie ne regrette pas d’être sortie avec Saga Junior. « Saga c’est mon homme, c’est mon bébé, attention, c’est mon chéri Coco. Avant j’étais attirée par les bad Boy », a-t-elle déclaré.

Elle rassure qu’elle l’avait déjà quitté avant qu’il ne se met en couple avec Emma Dobre. « Non, on était plus ensemble il y a longtemps ». « Et quand ils se sont séparés, tu étais contente? », a lâché un chroniqueur. « Non, mais pourquoi? Contente pourquoi? Je suis une femme qui est instruite et qui ne compte sur personne. Je cuisine et … », a-t-elle indiqué.

Pour ce qui est d’une possible relation avec Camille Makosso, Dayse reste pessimiste car, elle pense que le pasteur ne pourra pas assumer au lit. « Généralement, les gens qui parlent comme ça là, quand tu arrives la bas, c’est compliqué », a-t-elle lâché sur Ivoire TV musique.