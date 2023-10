«J’étais accro à la masturbati*n, aux femmes et aux …», les confidences d’APoutchou National

- Publicité-

Le célèbre chanteur ivoirien, Apoutchou National, a choisi de partager une confidence intime avec ses fans le lundi 16 octobre 2023. Dans une déclaration touchante, il a ouvert son cœur et partagé des détails sur sa vie personnelle, offrant ainsi un aperçu de son univers secret.

L’un des secrets que Apoutchou National n’a jamais partagé avec ses fans est son addiction aux femmes, à la masturbation et aux films pornographiques. Il l’a fait savoir lundi dernier en indiquant qu’il s’est baptisé pour se libérer des chaînes de ses anciennes habitudes.

Son témoignage souligne la puissance de la foi et de la spiritualité dans la transformation personnelle, offrant ainsi un message d’espoir et d’inspiration à tous ceux qui sont confrontés à des défis similaires. « J’étais accro à la masturbation, aux femmes et aux films pour adultes », a confié Apoutchou sur le plateau de Showbuzz de la NCI lundi dernier.

Sur le plateau de Showbuzz, Apoutchou National a également évoqué les raisons de son voyage en France. Selon lui, il n’était pas parti pour devenir influenceur. « Je me suis lancé dans le métier d’influenceur en août 2019, juste après le décès tragique d’Arafat DJ. Sinon, j’étais allé en France pour devenir garde du corps », a-t-il clarifié.

Apoutchou est père de trois enfants, âgés de 5 ans, 3 ans et 1 an. Il vit avec sa compagne et ils sont sur le point de se marier.