« J’enviais Paris Hilton parce que j’ai grandi intelligente, pas « jolie », Meghan Markle

La duchesse Meghan Markle a admis qu’elle avait jugé Paris Hilton avant de l’interviewer parce que l’héritière de l’hôtel avait grandi « jolie » alors qu’elle autre, n’était qu’intelligente.

La duchesse de Sussex s’est entretenue avec Hilton pour l’épisode de cette semaine de son podcast. L’épouse du prince Harry a avoué à Variety qu’elle avait démarré l’entretien avec des opinions négatives. Apparemment confuse, la journaliste de Variety Q&A lui a demandé de clarifier ce qu’elle entendait cette négativité.

« J’ai grandi comme l’intelligent. Une grande partie de ce à quoi j’ai fini par penser, quand j’ai pensé à Paris, était l’envie et le jugement – ​​deux des choses les plus dangereuses », a expliqué Markle qui ajoute: « mais ensuite, vous entendez parler de son traumatisme , de sa vie et de son adhésion à ce personnage ».

Meghan Markle, 41 ans, a insisté sur le fait que l’apparition de Hilton sur « Archetypes » était censée être une « humanisation d’elle » et non une « défense d’elle ». « Je me fiche de la situation dans laquelle vous vous trouvez – si un garçon ou une fille de 16 ans, ou une femme au travail, se sent objectivé ou déshumanisé parce que son personnage est déformé », a ajouté Markle, « J’espère que tout le monde écoute avec un esprit ouvert ».

Lutter contre les violences basées sur le genre

Hilton, 41 ans, est passée de la star de télé-réalité « Simple Life » à une femme qui plaide contre des abus sexuels auxquels elle aurait été confrontée à la Provo Canyon School dans l’Utah lorsqu’elle était adolescente.

« J’ai pleuré pendant qu’ils me maintenaient et disaient: » Non! Ils ont juste dit : ‘Tais-toi. Soyez silencieux. Arrêtez de vous battre ou vous irez à l’Obs », a tweeté Hilton, ajoutant:« Il est important de s’ouvrir sur ces moments douloureux afin que je puisse guérir et aider à mettre fin à ces abus ».