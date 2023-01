Jennifer Lopez: la chanteuse de 53 ans pose totalement nue pour sa marque, la toile sous le choc

A l’occasion de la campagne de promotion des nouveaux produits de sa marque de cosmétique JLo Body, la chanteuse actrice et femme d’affaires Jennifer Lopez a posté une photo totalement nue afin de montrer sa propre peau éclatante.

Jennifer Lopez fait actuellement l’objet d’une grosse polémique sur les réseaux sociaux. Les fans de la star américaine peinent à accorder leur violon à propos d’un récent post qui laisse entrevoir toutes les parties du corps de la femme d’affaires.

La chanteuse de 53 ans a tout dévoilé lors du lancement de la compagne de promotion des nouveaux produits de sa société JLo Beauty. Sur la photo de couverture postée sur son Instagram, l’entrepreneure de mode et de beauté, a pris la pose toute nue tout en couvrant ses seins stratégiquement avec ses bras.

Par la suite la star de “Marry Me” a porté une paire de pyjamas en soie d’Intimissimi, arborant la veste Mannish-Cut de la marque (139 $) et un short en soie (59 $) dans une teinte beige douce.

« Je l’utilise quotidiennement sur mes jambes, mes bras, ma poitrine et mon ventre », a déclaré Lopez à propos du sérum, tout en notant que pour la crème, elle l’utilise “deux fois par jour” pour montrer à son corps “un peu d’amour”. “Ce sérum pour le corps et cette crème pour le corps renforcent mon éclat ET ma confiance”, a-t-elle ajouté en légende pour justifier la clarté de son corps.

Jennifer Lopez