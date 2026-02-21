Jenifer avait prédit le triomphe d’Ambre à la Star Academy en 2017

Ambre Jadah , connue sous le nom de scène Ambre et récemment victorieuse de la dernière saison de la Star Academy , révèle un épisode méconnu de son parcours : elle a passé les auditions à l’aveugle de la cinquième saison de The Voice Kids en 2017, où elle a interprété « Beautiful » de Christina Aguilera sans convaincre les quatre coachs. Sa prestation n’a finalement pas été diffusée par TF1, mais les encouragements reçus ce jour-là, en particulier de la chanteuse Jenifer, ont marqué sa trajectoire artistique.

Ambre Jadah, connue sous le nom de scène Ambre et récemment victorieuse de la dernière saison de la Star Academy, révèle un épisode méconnu de son parcours : elle a passé les auditions à l’aveugle de la cinquième saison de The Voice Kids en 2017, où elle a interprété « Beautiful » de Christina Aguilera sans convaincre les quatre coachs. Sa prestation n’a finalement pas été diffusée par TF1, mais les encouragements reçus ce jour-là, en particulier de la chanteuse Jenifer, ont marqué sa trajectoire artistique.

Dans une interview accordée à TVMAG, Ambre Jadah raconte avoir participé aux auditions à l’aveugle alors qu’elle avait dix ans. Elle se souvient d’avoir attendu que sa séquence soit programmée à la télévision sans jamais la voir apparaître. Lors de ces auditions, les quatre coachs de la saison — Amel Bent, Jenifer, Soprano et Patrick Fiori — n’ont pas retourné leur siège, ce qui a entraîné l’absence de diffusion de son passage sur la chaîne.

Malgré cet échec télévisé, Ambre conserve le souvenir des mots adressés par Jenifer au terme de son audition : « Tu es arrivée jusqu’ici parmi tous ceux qui ont été auditionnés, tu fais partie des meilleures. Ton moment viendra. » La jeune chanteuse explique que ces encouragements sont restés gravés et ont influencé sa persévérance dans la pratique du chant et sa participation ultérieure à d’autres castings, aboutissant à sa victoire à la Star Academy.

Ambre et Marine : destins croisés

Le parcours d’Ambre Jadah est présenté dans l’article comme proche de celui d’une autre lauréate, Marine. Selon les éléments rapportés, les deux artistes partagent plusieurs points communs factuels : elles seraient nées le 29 mars, elles ont chacune participé à The Voice Kids sans convaincre les coachs au moment des auditions à l’aveugle, puis elles se sont inscrites aux castings de la Star Academy, où elles ont obtenu un accueil favorable et remporté leur saison respective.

L’article mentionne également d’autres noms cités en comparaison, notamment Anisha Jo, Pierre Garnier et Marine, sans détailler davantage leurs parcours dans le corps du texte. Ces références servent à replacer Ambre dans un panorama de jeunes talents issus des émissions musicales et des castings télévisés.

Rappel de formats : The Voice Kids est connu pour ses auditions à l’aveugle où les coachs choisissent les candidats sans voir la scène, tandis que la Star Academy est une émission de télécrochet avec un format différent, axé sur la formation et la compétition des participants. Dans son récit, Ambre souligne l’importance des conseils reçus lors de ses premières expériences médiatiques et la continuité de son engagement artistique jusqu’à sa victoire récente.

