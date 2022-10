« J’en suis profondément consterné », Fally Ipupa réagit au drame survenu lors de son concert

La star congolaise Fally Ipupa a finalement réagi suite aux nombreux décès enregistrés lors de son concert au stade des martyres, le plus grand stade de la capitale, Kinshasa ce samedi 29 octobre. Dans un message sur sa page Facebook, le chanteur a exprimé son état d’âme.

Au moins onze personnes dont deux policiers ont perdu la vie dans la soirée de samedi à l’occasion du concert tant attendu de Fally Ipupa. L’information a été confirmée par le Vice-premier ministre, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières.

« D’après nos informations, ce qui s’est passé est la conséquence du comportement de l’organisateur. La Police, le Stade et l’organisateur s’étaient entendus sur un certain pourcentage au sujet du nombre de personnes qui devraient accéder au stade. L’organisateur est allé au-delà de 100%. Les gens étaient étouffés. Personne n’a été frappée », a déclaré Daniel Asselo Okito Wankoy.

Face à ce drame, Dicap la merveille n’est pas resté insensible. Dans un post sur sa page Facebook dans la journée de ce dimanche, l’aigle de l’Afrique a d’abord confirmé la triste nouvelle avant d’exprimer toute sa peine.

« Chers compatriotes, Suite à ce que nous avons accomplis ensemble hier, j’avais prévu pour ce jour renvoyer un message de joie et de satisfaction au-delà des maux que traverse notre cher pays. Malheureusement, malgré toutes les dispositions prises pour le strict respect des consignes de sécurité, des incidents malheureux et dramatiques ont émaillé la fin du concert. En effet, il ressort des éléments à notre disposition que suite à certaines bousculades à la sortie et aux alentours du stade, des compatriotes ont été arrachés à la vie », a-t-il écrit.

Fally Ipupa n’a pas conclu son message sans avoir présenté ses condoléances aux familles éplorées. « J’en suis profondément consterné et je présente mes condoléances les plus attristées à toutes les familles. Que Dieu dans sa profonde miséricorde console les cœurs meurtris », a publié la star congolaise.