Jeff le Beninoa: « Wizkid est l’artiste le plus maudit de la terre »

Après Willy Dumbo et plusieurs autres personnalités du showbiz ivoirien, c’est le tour de l’artiste ivoirien Jeff le Beninoa de cracher ses vérités à la superstar nigériane Wizkid qui a brillé par son absence ce dimanche au concert pour lequel il a été programmé à Abidjan, en Côte d’ivoire.

Attendu à Abidjan pour un concert privé dans la soirée de ce dimanche 11 décembre 2022, Wizkid a posé un lapin aux fans et aux organisateurs de l’évènement pour lequel il aurait même déjà perçu la totalité de son cachet. Alors que ses fans ivoiriens l’attendaient impatiemment pour sa performance, Ayodeji Ibrahim Balogun de son vrai nom, a été aperçu à Cotonou sur le festival We love Eya organisé par le fils du président de la république Lionel Talon.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde Argentine - - Croatie Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

Très lésés par cet acte qualifié pour la plupart comme un manque de respect, les acteurs du showbiz ne cessent de réagir. »Il ne faut plus qu’on se foute des ivoiriens, vous ne pouvez pas payer des tickets 50.000 Fcfa , 100.000 Fcfa et 150 000 Fcfa, et un individu pareil se fout de nous. Y’en a marre. S’il veut, qu’il reste là-bas, on s’en fou de lui (…) Croyez moi, la salle a été payée, le jet privé a été payé, lui-même a été payé, on ne peut pas se foutre de nous(…) », a lancé Willy Dumbo, l’un des organisateurs de cet évènement.

Dans la foulée, l’artiste et communicateur connu sous le nom de Jeff le Beninoa a également donné son avis. Très remonté, l’influenceur a dit ses quatre vérités à l’auteur de l’album Essence. « Wizkid est l’artiste le plus maudit de la terre. Tu as eu ton cachet, ton jet privé, tes exigences, et tu te permets de ne pas respecter le public qui a payé entre 100.000 et 150.000fcfa. Depuis 18h tout le monde était là. Se foutre d’eux deux fois de suite ? Oh là là quel minable es tu ! Plus jamais tu ne feras de concert dans ce pays, maudit.« , a indiqué l’artiste.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Wizkid pose un lapin à ses fans. Attendu à Accra au Ghana, il y a quelques jours, le King africain s’est absenté au grand désarroi de ses fans ghanéens.