Jeff Bezos prévoit faire don de la majeure partie de sa fortune de 124 milliards de dollars de son vivant

Jeff Bezos, fondateur d’Amazon.com Inc. et quatrième personne la plus riche du monde, a déclaré qu’il prévoyait de donner la majeure partie de sa fortune, qui s’élève à 124 milliards de dollars selon les calculs de Bloomberg, de son vivant.

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, prévoit de faire don de la majorité de sa fortune de 124 milliards de dollars de son vivant. Il a déclaré à CNN, dans une interview exclusive, qu’il consacrerait l’essentiel de sa fortune à la lutte contre le changement climatique et au soutien de personnes capables d’unifier l’humanité face à de profondes divisions sociales et politiques.

Bien que le vœu de Bezos soit peu précis, c’est la première fois qu’il annonce son intention de donner la majeure partie de son argent. Les critiques ont reproché à Bezos de ne pas avoir signé le Giving Pledge, une promesse faite par des centaines de personnes parmi les plus riches du monde de donner la majorité de leur fortune à des causes caritatives.

Lors d’une interview avec Chloe Melas, de CNN, samedi à son domicile de Washington, DC, Bezos, s’exprimant aux côtés de sa compagne, la journaliste devenue philanthrope Lauren Sánchez, a déclaré que le couple « se donne les moyens de donner cet argent ». Interrogé directement par CNN sur son intention de faire don de la majorité de sa fortune de son vivant, Bezos a répondu : « Oui, je le veux. »

Bezos a déclaré que lui et Sánchez ont accepté leur première interview ensemble depuis qu’ils ont commencé à sortir ensemble en 2019 pour aider à mettre en lumière le prix Bezos du courage et de la civilité, accordé cette année à la musicienne Dolly Parton.